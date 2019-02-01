Раскрыта загадка проклятия гробницы Тутанхамона

Арехологи представили сенсационные снимки из отреставрированной гробницы Тутанхамона. Ученые работали на месте упокоения египетского фараона на протяжении девяти лет.



Специалисты из Института консервации Гетти и египетского Министерства по делам древностей спасли гробницу фараона от ущерба, который ей причинили многочисленные туристы. Исследователям удалось отреставрировали изображения на большой стене. Однако они решили оставить несколько загадочных темных пятен, которые были еще обнаружены их предшественниками.

На протяжении многих десятилетий в обществе существовал миф о "проклятии фараона". Все люди, прикасавшиеся к этим пятнам в гробнице, погибали по неизвестным причинам. Многие были уверены, что эти точки содержат опасные для здоровья человека бактерии. Ученые провели ДНК– и химический анализ темных мест и выяснили, что они не представляют опасности для людей. Кроме того, они изучили фотографии гробницы Тутанхамона, сделанные их предшественниками. Оказалось, что эти пятна никак не менялись в размере, передает Daily Mail.

Напомним, в 1922 году египтолог Говард Картер вместе со своей командой обнаружил место упокоения фараона, умершего в возрасте 19 лет. Пресса сразу окрестила это открытие важнейшим в истории археологии. Ученый занимался исследованием захоронения и его сокровищ на протяжении десять лет. Несмотря на то что Картер постаралась обезопасить образцы искусства от назойливых посетителей, туристы все равно нанесли гробнице Тутанхамона серьезный ущерб.