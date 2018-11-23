Шашки: любимая игра египетских фараонов и русских классиков

Существует всего несколько настольных игр, хорошо знакомых всем с детства. "Шашки" как раз являются одной из них. Эта простая игра развивает логику, стратегическое мышление и зрительную память.

Точное время создания шашек остается неизвестным. Первые упоминания относятся к 1600 году до нашей эры. Известно, что шашки были популярным развлечением среди фараонов. Во время раскопок в Египте археологи обнаружили гробницу с росписями, где были указаны три главных увлечения властителя – рыбная ловля, охота и эта настольная игра. В Лувре даже хранятся две древние шашечные доски, одна из которых могла принадлежать самому Тутанхамону.

Затем эта настольная игра перебралась из Древнего Египта в Грецию, Рим, а потом и в Европу. Многие выдающиеся мыслители прошлого даже посвящали ей трактаты. Каждая страна придумала затем собственную разновидность шашек: польскую, турецкую, английскую и русскую.

На Руси эта игра появилась примерно в III-IV веках нашей эры. В былинах богатыри очень любили проводить время за шашечной доской. Особую популярность шашки приобрели во времена Петра I. Император сам настоял, чтобы во время ассамблей были организованы специальные игровые комнаты для знатных людей.

Первую статью о шашках "Новая шашечная игра" написал Николай Карамзин в 1803 году для журнала "Вестник Европы". Через двадцать лет известный шахматист Александр Петров составил русское руководство по шашкам. Примерно в это же время появляются и первые шашечные задачи. Эту игру любили поэты Гавриил Державин и Александр Пушкин, писатели Лев Толстой и Антон Чехов.

В СССР шашки приобрели невероятную популярность и из простого развлечения превратились в настоящий спорт. Каждый год устраивались съезды игроков, издавались специальные журналы, полезные пособия для начинающих и продвинутых игроков. В 1959 году была даже создана Федерация шашек СССР. С тех пор шашки остаются одна из самых популярных настольных игр на территории России.

Как мы уже отметили, существует множество различных вариаций шашек, но мы напомним вам правила русской версии. Игральная доска обычно состоит из 64 темных и светлых клеток. Шашки могут двигаться вперед на соседнее поле по диагонали. Задача участников – "съесть" фигуры противника. Взятие шашки соперника является обязательным. Фигура превратится в дамку, если доберется до последнего противоположного ряда доски. Дамка может ходить на любую свободную клетку по диагонали в любом направлении.

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