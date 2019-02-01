Навальный снял фальшивку про "детскую эпидемию"

Многие помнят историю, раздутую недобросовестными СМИ в связи с закрытием дошкольного отделения при новокосинской школе №1200 на карантин в декабре прошлого года. Она серьезно встревожила москвичей, сады и школы подверглись сплошной проверке санитаров. Ситуация получила неожиданное продолжение, когда хайпануть на громкой теме детского здоровья решил небезызвестный блогер Алексей Навальный.

Он попытался раздуть скандал, несмотря на то, что родители вместе со специалистами лично выезжали на предприятия питания, поставляющие продукты в детские учреждения. И убедились в стерильности пищеблоков и соблюдении требований СанПиН.

Однако на одном из YouTube-каналов Навального появилось видео, снятое по мотивам нашумевших событий. Уже в первых кадрах уверенно нагнетается саспенс, звучит шокирующее утверждение: "В детсаду при школе № 1200 в Новокосино 7 декабря произошло ЧП – вспышка дизентерии. Детский сад закрыли на карантин, Роспотребнадзор начал проверку". По ходу проигрывания ролика представительница навальновского ФБК заявляет, что по фактам отравления детей проведена проверка, и якобы установлено наличие инфекции под названием шигеллез.

Примечательно, что представительница ФБК, профессиональный юрист, игнорирует необходимость подкреплять обвинения доказательствами. Она утверждает, что случаи массового заражения были и в других садиках, а чиновники решили все скрыть. Каких-либо документов в подтверждение своих слов она не привела. Зато ее выступление происходило на фоне холодящей кровь музыки, знакомой по дешевым хоррорам.





Затем в ролике показали, как сотрудница навальновского ФБК общается с "родителями" заболевших малышей. Встреча происходила почему-то на фудкорте одного из торговых центров столицы. Люди рассказывали истории заболевания своих детей, показывали результаты анализов.

Один факт привлекает внимание, если действительно все слушать и анализировать. Оказывается, все бланки с итогами экспертиз выданы в неких частных медицинских лабораториях. И ни одного – в государственных поликлиниках и медучреждениях. Да и сами "анализы" предъявили далеко не все мамочки.

Впрочем, никакой загадки тут нет. "Обеспокоенные родители" оказались обычной массовкой. Они даже назвали конкретную таксу – тысяча рублей за явку, полторы – за явку и комментарий на камеру. Ничего личного, просто деньги.





Одна из фигурирующих "мам" – девушка, которая постоянно подрабатывает подобным образом. Они с подругой откликнулись на приглашение "потусить" в ТЦ за 1000 рублей. Очень надеялась на возможность дополнительно получить еще пять сотен, если к ней подойдут журналисты. Увы, пресса так и не появилась. Когда девушка узнала, что снялась для постановочной провокации для канала Навального, обратилась в СМИ сама и прислала скрины приглашения на съемку.

Девушка припомнила, как организаторы ругались, что на фудкорте собралось всего 15-20 человек, хотя они рассчитывали на массовость. Удивлялись, что всегда приезжает так мало народа, хотя данные услуги оплачиваются.

Видимо, именно так фонд Навального набирает материал для создания своих фальшивок. В принципе, если разбить 500 якобы заболевших детей на 15 тысячерублевых псевдо-родителей, то снимать придется всего лишь 33-34 раза. Хотя и про 500 "отравленных" малышей Алексей сотоварищи тоже приврали. Эта цифра нигде не звучала, а уж тем более не сообщали такие данные в Роспотребнадзоре и других официальных органах.

А еще на канале Навального утверждается, что случаи отравления зарегистрированы в январе 2019 года. Удивительно ли на фоне информации выше, что и это ложь? Все случаи заболеваний были в декабре 2018 года.

Наконец, в ролике говорится, что на встречах родителей с официальными органами и проверяющими отсутствовали представители пищекомбината "Конкорд". И это тоже не соответствует реальности – ответственные сотрудники предприятия были на каждом таком собрании и даже отвечали в соцсетях.

В Роспотребнадзоре озвучили совсем другие данные. По сведениям этого госрегулятора, все заявления от родителей о случаях заболевания дошколят поступили в декабре 2018 года. Суммарно их было не более 200. По всем случаям проведены проверки. Ни одна из них не подтвердила заболевание дизентерией. В ряде из них зафиксированы кишечные расстройства, но они вызваны не качеством питания, а тем, что дети ели, не помыв рук. Новых обращений в РПН в январе 2019 года не было.

"Никакой эпидемии нет и не было. Все результаты по жалобам переданы главному санитарному врачу Москвы Елене Андреевой. Сейчас идет расследование", – рассказали районном отделе управления Роспотребнадзора по московскому ЮВАО.

Какие выводы напрашиваются по видео на канале Алексея Навального, решать самим читателям. Верить ли блогеру и его команде, если они позволяют себе фабриковать столь масштабную и откровенную фальшивку? Каковы цели этих людей? Вроде бы все очевидно. Хайп на лжи в интернете – всего лишь безответственная и не очень дорогостоящая форма пиара.