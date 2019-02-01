Навальный снял фальшивку про "детскую эпидемию"

Последние новости по делу Арашукова Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Пятница 1 февраля
Лента новостей
16:08
Есть пострадавшие: в Башкирии вылетел в кювет автобус с детьми
15:14
"Неприятно идеален": Брежнева высказалась о красавце-Лазареве
14:29
В Кузбассе за рулем автомобиля сгорел водитель
13:51
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 февраля 2019 года
13:31
В Коми укравшим шоколадки подросткам вынесли суровый приговор
12:55
Ученицу Табакова втянули в жуткое дело с похищением ребенка
12:47
"Порнофильмы" против "Аквариума": "Чартова дюжина" едет в Северную столицу
12:38
Лишившийся мужского органа известный певец запил после потери жилья
12:15
Оставшаяся без волос Волочкова показала нового мужчину
11:45
Главные события Москвы
11:41
Звезда фильма "Пролетая над гнездом кукушки" умерла в одиночестве
11:16
Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель
11:11
Оскандалившаяся из-за драки мужа Собчак сделала неожиданный ход
11:05
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
10:53
Боец Федор Емельяненко в пятый раз стал отцом
10:47
Больной раком Юдашкин почти не говорит
10:39
У звезды "Дома-2" провалился нос после пластических операций
10:21
В Чите машина скорой помощи протаранила несколько иномарок
10:03
Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
09:57
В Москве у здания "Гидропроекта" обрушился навес
09:45
Что скрывает Ани Лорак: подробности развода певицы
09:23
Умерла самая пожилая россиянка
09:09
По следам Кати Лель: финалиста "Битвы экстрасенсов" похитили инопланетяне
08:58
Галкин вынудил опозоренную Ахеджакову бежать
08:43
В Кизляре загорелся торговый центр
08:11
Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл
07:30
Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста
03:12
"Отрежь ресницы": экс-участница об унижениях на шоу "Дом-2"
00:45
Успеху везунчика Зеленского нашли объяснение
23:05
Чтобы возлюбленный не соскочил: Волочкова от икон бросилась к колдунье
22:01
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
21:58
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
21:48
Американцы умирают от холода
21:20
Лорак приписали роман с женатым мужчиной
21:11
"Вытаскивает из любой ямы": Хакамаду опекает особенная дочь
20:52
Под Москвой построят девять комплексов по переработке отходов
20:47
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
20:35
В России стали покупать меньше пива
20:31
Известную актрису нашли умирающей в квартире в Москве
20:20
Полиция в Ижевске ликвидировала наркопритон
20:03
Винокур влез в скандал Ахеджаковой и Галкина
19:50
Воровал кирпичи: в Татарстане в заброшенной котельной погиб рабочий
19:39
Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил пешехода
19:23
"Закройте ее в конюшне!": пышку из "Дома-2" распекли за истерику
19:23
Жителю Тюменской области грозит тюрьма после спора из-за парковки
19:10
Володин назвал самый важный закон января
18:59
Путин погрозил безбожнику Порошенко
18:37
Буйный житель Омска отогнал врачей от избитого брата
18:28
В Нижнем Новгороде пропал второй за неделю таксист
18:16
Пережившая контакт с НЛО Лель заявила о планете своих клонов
18:14
Рядом с Азовом сел на мель сухогруз из Турции
18:00
Обвалившийся курс рубля добьет россиян в феврале
17:43
Синдзо Абэ отказался от борьбы за Курильские острова
17:13
Выскочка Зеленский дал по зубам наглой Тимошенко
17:09
Роскошная Брежнева затмила молодую модель
17:02
Волочкова бесстыдно задрала ногу перед рычащим от удовольствия Джигурдой
16:55
Упадет в любой момент и уничтожит Москву: россиян предупредили об астероиде
16:40
Прячущая живот Савельева выбирает "детские" обои
16:31
"За зарплатой следите!": Путин отчитал министра (видео)
16:08
Петросян впервые вывел в свет молодую помощницу
16:01
Как западные СМИ создают негативный образ России
16:01
Рука Кремля: недобитого Порошенко спасли 11 раз
15:49
"Купила себе мальчика": звезда группы "Мираж" променяла больного мужа на молодого любовника
15:40
Участники "Уральских пельменей" шокировали постаревшим видом
15:02
У Крымского моста зафиксирована подозрительная активность
15:02
Почему стало модно пить сухое вино
14:51
Скабеева осудила Волочкову за шпагат с Арашуковым
14:42
Всплыл конфиденциальный документ о близости Пугачевой и Кузьмина
14:38
Авария века: на льду Байкала столкнулись дрифтующие Lexus и Toyota (видео)
14:35
"Путин знал": в Кремле отреагировали на секретное задержание
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 января 2019 года
13:54
Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
13:53
Истерзанная болезнью жена умерла на руках у известного актера
13:39
Собчак упросила Галкина сделать на нее пародию
13:38
Арбенину со смазливым красавчиком сняли во время любовных утех
13:34
Рок-поэма "Моби Дик": в океане поэзии и рока
13:30
Врачи в Домодедово вырезали инородное тело из сердца 60-летнего мужчины
13:23
Муж-изменщик после развода с Лорак объявил войну за дочь
13:12
Лукашенко бежит на поклон к Путину после гнусной выходки
13:09
Сторонники "Единой России" поддержали сотни проектов НКО
12:59
"Пошли вон!": Фатеева погнала поганой метлой ненавистных детей и внуков
12:44
В Москве эвакуировали ТЦ "РИО"
12:44
Известную актрису жестоко избили на глазах у 7-летней дочери
12:18
Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
12:15
"Лебединое озеро" и "Щелкунчик" возвращаются на сцену Кремля
12:05
"Отрывали с мясом": Боня раскрыла шокирующие подробности операции маленькой дочери
12:00
Володин: Закон о паллиативной помощи должен быть качественным
11:47
Удар по топ-300: ЦБ лишил лицензии Радиотехбанк
11:40
Бондарчук скрывает от обезумевшей матери смерть близкого человека
11:38
Умер легендарный актер из "Терминатора"
11:10
"Лучше, чем 20 лет назад": поклонники восхитились фигурой Лопес
11:10
"Он чуть старше моего сына": Зудина рассказала о новом романе
11:07
Фрэнк Синатра XXI века снова в Москве
11:04
Одряхлевший Порошенко начал копировать Гитлера
10:54
"Не могу молчать": подруга рассказала про ужас последних дней Караченцова
10:53
Самая популярная саксофонистка мира выступит в Москве
10:29
Без права на ошибку: Джоли назначила Питту тяжелое испытание
10:24
Пользователи рунета выбрали лучшие гаджеты 2018 года
10:17
Борисова рассказала об исчезновении певца после скандала с Пугачевой
09:59
Униженного Зеленского уличили в связи с Путиным
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкин обнародовал то, о чем умолчала Ахеджакова
"Особенный": Цымбалюк-Романовскую сняли в обнимку с бородатым мужчиной
Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
Богачку Кравец унизили в магазине для бедных
Получившую срок Бледанс ожидает трансплантация почки
Конец света произойдет 1 февраля
Общество

Навальный снял фальшивку про "детскую эпидемию"

Алексей Навальный. Фото: www.globallookpress.com
Многие помнят историю, раздутую недобросовестными СМИ в связи с закрытием дошкольного отделения при новокосинской школе №1200 на карантин в декабре прошлого года. Она серьезно встревожила москвичей, сады и школы подверглись сплошной проверке санитаров. Ситуация получила неожиданное продолжение, когда хайпануть на громкой теме детского здоровья решил небезызвестный блогер Алексей Навальный.
прочитано 207 раз

Он попытался раздуть скандал, несмотря на то, что родители вместе со специалистами лично выезжали на предприятия питания, поставляющие продукты в детские учреждения. И убедились в стерильности пищеблоков и соблюдении требований СанПиН.

ПО ТЕМЕ

Дизентерия, галлюцинации и всеобщий заговор: зачем мамочки отморозили ноги

Сел в лужу: Навального поймали на вранье

Однако на одном из YouTube-каналов Навального появилось видео, снятое по мотивам нашумевших событий. Уже в первых кадрах уверенно нагнетается саспенс, звучит шокирующее утверждение: "В детсаду при школе № 1200 в Новокосино 7 декабря произошло ЧП – вспышка дизентерии. Детский сад закрыли на карантин, Роспотребнадзор начал проверку". По ходу проигрывания ролика представительница навальновского ФБК заявляет, что по фактам отравления детей проведена проверка, и якобы установлено наличие инфекции под названием шигеллез.

Примечательно, что представительница ФБК, профессиональный юрист, игнорирует необходимость подкреплять обвинения доказательствами. Она утверждает, что случаи массового заражения были и в других садиках, а чиновники решили все скрыть. Каких-либо документов в подтверждение своих слов она не привела. Зато ее выступление происходило на фоне холодящей кровь музыки, знакомой по дешевым хоррорам.

Фото: www.globallookpress.com

Затем в ролике показали, как сотрудница навальновского ФБК общается с "родителями" заболевших малышей. Встреча происходила почему-то на фудкорте одного из торговых центров столицы. Люди рассказывали истории заболевания своих детей, показывали результаты анализов.

Один факт привлекает внимание, если действительно все слушать и анализировать. Оказывается, все бланки с итогами экспертиз выданы в неких частных медицинских лабораториях. И ни одного – в государственных поликлиниках и медучреждениях. Да и сами "анализы" предъявили далеко не все мамочки.

Впрочем, никакой загадки тут нет. "Обеспокоенные родители" оказались обычной массовкой. Они даже назвали конкретную таксу – тысяча рублей за явку, полторы – за явку и комментарий на камеру. Ничего личного, просто деньги.


Одна из фигурирующих "мам" – девушка, которая постоянно подрабатывает подобным образом. Они с подругой откликнулись на приглашение "потусить" в ТЦ за 1000 рублей. Очень надеялась на возможность дополнительно получить еще пять сотен, если к ней подойдут журналисты. Увы, пресса так и не появилась. Когда девушка узнала, что снялась для постановочной провокации для канала Навального, обратилась в СМИ сама и прислала скрины приглашения на съемку.

Девушка припомнила, как организаторы ругались, что на фудкорте собралось всего 15-20 человек, хотя они рассчитывали на массовость. Удивлялись, что всегда приезжает так мало народа, хотя данные услуги оплачиваются.

Видимо, именно так фонд Навального набирает материал для создания своих фальшивок. В принципе, если разбить 500 якобы заболевших детей на 15 тысячерублевых псевдо-родителей, то снимать придется всего лишь 33-34 раза. Хотя и про 500 "отравленных" малышей Алексей сотоварищи тоже приврали. Эта цифра нигде не звучала, а уж тем более не сообщали такие данные в Роспотребнадзоре и других официальных органах.

А еще на канале Навального утверждается, что случаи отравления зарегистрированы в январе 2019 года. Удивительно ли на фоне информации выше, что и это ложь? Все случаи заболеваний были в декабре 2018 года.

Наконец, в ролике говорится, что на встречах родителей с официальными органами и проверяющими отсутствовали представители пищекомбината "Конкорд". И это тоже не соответствует реальности – ответственные сотрудники предприятия были на каждом таком собрании и даже отвечали в соцсетях.

В Роспотребнадзоре озвучили совсем другие данные. По сведениям этого госрегулятора, все заявления от родителей о случаях заболевания дошколят поступили в декабре 2018 года. Суммарно их было не более 200. По всем случаям проведены проверки. Ни одна из них не подтвердила заболевание дизентерией. В ряде из них зафиксированы кишечные расстройства, но они вызваны не качеством питания, а тем, что дети ели, не помыв рук. Новых обращений в РПН в январе 2019 года не было.

"Никакой эпидемии нет и не было. Все результаты по жалобам переданы главному санитарному врачу Москвы Елене Андреевой. Сейчас идет расследование", – рассказали районном отделе управления Роспотребнадзора по московскому ЮВАО.

Какие выводы напрашиваются по видео на канале Алексея Навального, решать самим читателям. Верить ли блогеру и его команде, если они позволяют себе фабриковать столь масштабную и откровенную фальшивку? Каковы цели этих людей? Вроде бы все очевидно. Хайп на лжи в интернете – всего лишь безответственная и не очень дорогостоящая форма пиара.

Автор: Федор Лопырев1 февраля 2019, 15:57

комментарии

Политика

Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом
Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель
Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
Успеху везунчика Зеленского нашли объяснение

Шоу-бизнес

"Неприятно идеален": Брежнева высказалась о красавце-Лазареве
Внук присосавшейся к бюджету Пугачевой просит денег у народа
"Толстая прыщавая уродина": у заносчивой пассии Петросяна лопнуло терпение
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 февраля 2019 года

Проишествия

Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи
Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Политика

Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину

Батька предал Россию
Шоу-бизнес

Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл

Супруга принца Уильяма сильно исхудала
Шоу-бизнес

Галкин вынудил опозоренную Ахеджакову бежать

Актриса не смогла вынести насмешек
Шоу-бизнес

Ученицу Табакова втянули в жуткое дело с похищением ребенка

Артистка арестована

Гороскоп

Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег
Гороскоп здоровья на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Спорт

"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож

Регионы

Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста
Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
Призрак Аршавина терроризирует россиян
Взрывы у Крымского моста: сделано шокирующее заявление
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru