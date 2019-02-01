Навальный снял фальшивку про "детскую эпидемию"
Он попытался раздуть скандал, несмотря на то, что родители вместе со специалистами лично выезжали на предприятия питания, поставляющие продукты в детские учреждения. И убедились в стерильности пищеблоков и соблюдении требований СанПиН.
Однако на одном из YouTube-каналов Навального появилось видео, снятое по мотивам нашумевших событий. Уже в первых кадрах уверенно нагнетается саспенс, звучит шокирующее утверждение: "В детсаду при школе № 1200 в Новокосино 7 декабря произошло ЧП – вспышка дизентерии. Детский сад закрыли на карантин, Роспотребнадзор начал проверку". По ходу проигрывания ролика представительница навальновского ФБК заявляет, что по фактам отравления детей проведена проверка, и якобы установлено наличие инфекции под названием шигеллез.
Примечательно, что представительница ФБК, профессиональный юрист, игнорирует необходимость подкреплять обвинения доказательствами. Она утверждает, что случаи массового заражения были и в других садиках, а чиновники решили все скрыть. Каких-либо документов в подтверждение своих слов она не привела. Зато ее выступление происходило на фоне холодящей кровь музыки, знакомой по дешевым хоррорам.
Затем в ролике показали, как сотрудница навальновского ФБК общается с "родителями" заболевших малышей. Встреча происходила почему-то на фудкорте одного из торговых центров столицы. Люди рассказывали истории заболевания своих детей, показывали результаты анализов.
Один факт привлекает внимание, если действительно все слушать и анализировать. Оказывается, все бланки с итогами экспертиз выданы в неких частных медицинских лабораториях. И ни одного – в государственных поликлиниках и медучреждениях. Да и сами "анализы" предъявили далеко не все мамочки.
Впрочем, никакой загадки тут нет. "Обеспокоенные родители" оказались обычной массовкой. Они даже назвали конкретную таксу – тысяча рублей за явку, полторы – за явку и комментарий на камеру. Ничего личного, просто деньги.
Одна из фигурирующих "мам" – девушка, которая постоянно подрабатывает подобным образом. Они с подругой откликнулись на приглашение "потусить" в ТЦ за 1000 рублей. Очень надеялась на возможность дополнительно получить еще пять сотен, если к ней подойдут журналисты. Увы, пресса так и не появилась. Когда девушка узнала, что снялась для постановочной провокации для канала Навального, обратилась в СМИ сама и прислала скрины приглашения на съемку.
Девушка припомнила, как организаторы ругались, что на фудкорте собралось всего 15-20 человек, хотя они рассчитывали на массовость. Удивлялись, что всегда приезжает так мало народа, хотя данные услуги оплачиваются.
Видимо, именно так фонд Навального набирает материал для создания своих фальшивок. В принципе, если разбить 500 якобы заболевших детей на 15 тысячерублевых псевдо-родителей, то снимать придется всего лишь 33-34 раза. Хотя и про 500 "отравленных" малышей Алексей сотоварищи тоже приврали. Эта цифра нигде не звучала, а уж тем более не сообщали такие данные в Роспотребнадзоре и других официальных органах.
А еще на канале Навального утверждается, что случаи отравления зарегистрированы в январе 2019 года. Удивительно ли на фоне информации выше, что и это ложь? Все случаи заболеваний были в декабре 2018 года.
Наконец, в ролике говорится, что на встречах родителей с официальными органами и проверяющими отсутствовали представители пищекомбината "Конкорд". И это тоже не соответствует реальности – ответственные сотрудники предприятия были на каждом таком собрании и даже отвечали в соцсетях.
В Роспотребнадзоре озвучили совсем другие данные. По сведениям этого госрегулятора, все заявления от родителей о случаях заболевания дошколят поступили в декабре 2018 года. Суммарно их было не более 200. По всем случаям проведены проверки. Ни одна из них не подтвердила заболевание дизентерией. В ряде из них зафиксированы кишечные расстройства, но они вызваны не качеством питания, а тем, что дети ели, не помыв рук. Новых обращений в РПН в январе 2019 года не было.
"Никакой эпидемии нет и не было. Все результаты по жалобам переданы главному санитарному врачу Москвы Елене Андреевой. Сейчас идет расследование", – рассказали районном отделе управления Роспотребнадзора по московскому ЮВАО.
Какие выводы напрашиваются по видео на канале Алексея Навального, решать самим читателям. Верить ли блогеру и его команде, если они позволяют себе фабриковать столь масштабную и откровенную фальшивку? Каковы цели этих людей? Вроде бы все очевидно. Хайп на лжи в интернете – всего лишь безответственная и не очень дорогостоящая форма пиара.
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