Дизентерия, галлюцинации и всеобщий заговор: зачем мамочки отморозили ноги

Не так давно по сетям гуляла одна странноватая шутка: "На Выхино открылся портал в ад. Демоны спешно собирают экспедицию, чтобы найти способ закрыть его". И в самом деле… Что-то в Юго-Восточном округе Москвы происходит не вполне нормальное. Впрочем, обо всем по порядку.



Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что дети в нескольких детских садах округа – школ №2051 и №1360 заболели. То ли кишечной инфекцией, то ли еще чем-то. Кто-то даже оказался в больнице с высокой температурой. В принципе, массовые заболевания случаются каждый год, хотя хорошего в этом мало, резонанса никакого не вызывает. Но на этот раз получилось иначе.

Рядом с этой действительно малоприятной ситуацией появились, как это часто бывает, молодые активисты, развившие бурную деятельность. Свою озабоченность ситуацией они принялись выражать через группу в социальной сети "Вконтакте" "Дизентерия в детских садах Москвы".

Активисты не исключают, что в заболеваемости детей виноват комбинат питания ООО "Конкорд", принадлежащий известному бизнесмену Евгению Пригожину. Вокруг данного тезиса они развили мощнейшую систему подозрений, в которой задействованы оказались без малого все – коллектив школ, садов, родительские комитеты, детские поликлиники, СМИ… При этом, по подсчетам общественников, в результате действий "Конкорда" могли пострадать не менее 154 детей. Эдакий заговор, достойный то ли Агаты Кристи, то ли Квентина Тарантино – это как развернуть.

И вот морозным вечером 28 декабря 2018 года прошло мероприятие, после которого осталось столько вопросов, что не очень понятно, зачем его вообще проводили. Во дворе школы №2051 собрались примерно человек 25, включая журналистов и общественников.

Собравшиеся ждали представителей "Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения" и общались с корреспондентами до этого практически нигде не обративших на себя внимание СМИ. Срывая голосовые связки, молодая мама кричала, как чуть не погубили ее ребенка. Когда другая родительница робко сказала что-то про ротавирус, могучая кучка подвергла несчастную жесткой обструкции с применением ненормативной лексики. Звучало неоднократно мнение, согласно которому произошедшее – результат халатности, допущенной нянечкой одного из садиков. Впрочем, поддержки у этих голосов не оказалось.

А тем временем страсти продолжали накаляться. Мамочки как заведенные твердили, словно заученные, тезисы про то, что информацию пытаются скрыть, а тем временем у их детей состояние доходит чуть ли не до галлюцинаций.





Здесь стоит напомнить, что дизентерия, она же – шигелла, – заболевание хотя и опасное, но довольно распространенное. Мало какая семья с детьми в крупном городе ни разу не сталкивалась с этой напастью. При этом путей передачи к болезни несколько – это продукты, вода и контактно-бытовой – при соприкосновении с зараженными поверхностями или предметами, то есть если человек трогает загрязненные предметы, а после этого берет немытыми руками еду или просто тянет пальцы в рот, что характерно для детей. Понятно, что в такой ситуации достаточно попадания инфекции в детский коллектив и, к сожалению, эпидемия практически неизбежна. А вот галлюцинации, помутнение сознания и тд, хотя и могут в принципе возникать у любого человека на фоне высокой температуры, все же не относятся к симптомам дизентерии.

Кроме того, другое неприятное явление того же ряда, пусть и не столь опасное – ротавирусы, обилие которых в России – тема для отдельного разговора.



На собрание приехали три представителя "Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения". Но их атаковали не дававшие сказать ни слова женщины.

Представители компании пытались объяснить, что Ассоциация заинтересована в выяснении причины произошедшего, что люди, от которых детям могла прийти инфекция, проверены и оказались здоровы, а вот продукты пока исследуются – на посев уйдет несколько дней. То есть, речь шла о, в общем-то, технической задержке. Но окружающие даже не пытались слушать аргументы и требовали извинений и денежных компенсаций за лечение.

Женщины буквально нападали на гостей то с вопросами, почему не были закрыты детские учреждения, то почему СМИ якобы замалчивают информацию о заражении детей. Представители Ассоциации вежливо объяснили, это – вне их компетенции, не они занимаются закрытием садиков на карантин и уж тем более не способны влиять на журналистов. Но – кто слушал-то?

Кроме того, было озвучено требование отказаться от услуг "Конкорда" и либо сменить, либо вернуться к системе, когда каждая школа сама отвечала за питание – повара готовили уже на месте. Представители Ассоциации в ответ напомнили, что мало того, что ничего пока вообще непонятно и надо ждать результатов, так еще и заболеваемость раньше была в разы выше – примерно так сейчас обстоят дела во многих регионах.

Выяснить, что происходит, однозначно необходимо. Но в данном случае происходящее напоминает информационную атаку на ООО "Конкорд". И самое гнусное в том, что в этой истории оказались задействованы дети.