Сел в лужу: Навального поймали на вранье
Глава Центризбиркома опровергла заявления блогера Алексея Навального о том, что новая система голосования не на своем избирательном участке якобы позволяет сделать выбор более одного раза. По словам Эллы Памфиловой, "Алексей Навальный каждый день что-то выявляет", при этом, иногда "приврет что-нибудь".
"Сегодня он очевидно сел в большую лужу, – сказала председатель ЦИК в эфире радиостанции "Эхо Москвы". – Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним, это полная глупость".
По словам Памфиловой, действительно, человек может подать заявление о прикреплении к другому участку "сколько угодно раз", но это не позволит ему проголосовать столько же раз. "Квиточек, который он получит, там четко написано, что принимает система ГАС "Выборы" и обрабатывает только первое заявление", – заявила председатель Центральной избирательной комиссии.
Навальный сообщил ранее, что одному из сотрудников его штаба удалось оформить сразу три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания. Таким образом, заявил он, в ходе выборов президента 18 марта якобы могут быть организованы так называемые карусели.
Напомним, зарегистрированными кандидатами в президенты стали восемь человек, в том числе, действующий глава государства Владимир Путин. Блогер также заявлял о намерении побороться за высший государственный пост, однако наличие судимости за тяжкое преступление не позволило ему участвовать в избирательной кампании.
Напомним, 12 марта завершился прием заявлений о голосовании по месту пребывания. Прием заявлений осуществлялся с 31 января. По словам Эллы Памфиловой, такой возможностью воспользовались более пяти миллионов человек.
С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. С заверенным документом в день голосования избирателя зарегистрируют на выбранном заранее участке, и гражданин получит право отдать свой голос.
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