Трамп изъявил желание приехать в Москву на 9 мая

Дональд Трамп заявил, что хотел бы приехать в Москву на парад 9 мая. Политик подтвердил, что он получил приглашение от президента России Владимира Путина.
"Президент Путин пригласил меня – это большое дело. Я благодарен за приглашение, это в самой середине нашего политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я буду рад, если смогу приехать", – заявил Трамп. Глава Белого дома добавил, что считает празднование 9 мая "большим делом", пишет РИА Новости.
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