Москвичей предупредили о погодной аномалии

Столичный регион накрыла погодная аномалия. В ближайшие дни жители Москвы не увидят снега.

Синоптики прогнозируют повышенную температуру и дождь. Причиной столь неожиданного потепления в ноябре стали теплые воздушные массы, которые сформировались над Средиземным морем и субтропиками, а теперь медленно подступают к России.

"Больше погода похожа на ту, что наблюдается в начале третьей декады сентября. Получается, что нынешняя погода отстает от климатического развития на полтора месяца", – рассказал в интервью корреспондентам телеканала "360" руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что сложившуюся погоду сложно называть "бабьим летом" из-за дождевых туч и сильного ветра.

Вильфанд подчеркнул, что в ближайшее время похолодания ждать не стоит. Телеканал "Царьград" уточняет, что завтра, 6 ноября 2019 года, температура воздуха днем может подняться до 12 градусов, возможен дождь. Однако уже 7 ноября похолодает. Столбики термометров покажут от пяти до восьми градусов выше ноля.

Кроме того, эксперт рассказал, что пока синоптики не прогнозируют выпадание снега. Скорее всего, это случится довольно внезапно. Тем не менее, Роман отметил, что в случае перемены погоды специалисты Гидрометцентра обязательно известят об этом: "Снег, как всегда, выпадет неожиданно, но Гидрометцентр предупредит о нем за три дня".