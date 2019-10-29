Синоптики рассказали о погоде на ноябрьские праздники

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что ждет москвичей в начале ноября. По его словам, похолодание продержится в столице до выходных дней включительно, передает РИА Новости.
В понедельник, 4 ноября, воздух прогреется до +10...+12 градусов. Такая же температура будет в городе 5 и 6 ноября. Синоптик не исключает, что в эти дни будут зафиксированы новые температурные рекорды, сообщает RT.
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