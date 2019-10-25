В Москве объявили желтый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды

Специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 25 по 27 октября.
Как сообщает РИА Новости, в ближайшие выходные в городе ожидаются осадки. Температура воздуха не поднимется выше +16. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
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