Стало известно о последствиях глобального потепления

Специалисты проанализировали охватывающие 80 процентов населения Бразилии данные о ежедневной госпитализации с 2000 по 2015 год. При этом они учитывали среднесуточные температуры.
Ученые установили, что глобальное потепление приведет росту заболеваний и опасных для жизни человека состояний. Они, в свою очередь, будут напрямую связаны с недостаточным питанием из-за высокой температуры.
В ходе исследования выяснилось, что каждый дополнительный градус Цельсия в жаркое время года увеличивал число госпитализированных на 2,5 процента. Особенно это коснулось пенсионеров старше 80 лет и детей в возрасте от пяти до 19 лет.
Отметим, недостаток питания в жаркую погоду связан со снижением аппетита, нежеланием выходить в магазин за продуктами и заниматься приготовлением пищи. Более того, высокая температура способствует ухудшению пищеварения из-за обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушения терморегуляции, сообщает НСН.
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