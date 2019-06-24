Скорость таяния ледников Эльбруса увеличилась в три раза

Ученые РАН зафиксировали трехкратный рост скорости таяния ледников на Эльбрусе. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на исследование в научном журнале Frontiers in Earth Science.

По подсчетам специалистов, в период с 1997 по 2017 годы объем льда уменьшился на 1,5 кубических километра. Таким образом ледники потеряли 23% от своей общей массы. Интенсивность таяния льдов связана с глобальным потеплением. Примечательно, что ледники Эльбруса составляют 10% всего льда, который находится на Кавказе.