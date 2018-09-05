Куда пошел учиться сын Николая Валуева

Сын боксера и депутата Госдумы Николая Валуева поступил в Суворовское училище в Петербурге. Церемония посвящения в суворовцы состоялась в Северной столице в среду, 5 сентября.

Всего в престижное учреждение поступил 51 человек. На мероприятии присутствовали родители, в том числе и Валуев. Счастливый отец рассказал, что гордится своим сыном, передает "Пятый канал".