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Общество

Из Италии выгнали снимавшего проповедь Папы Римского африканца

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Власти Италии депортировали из страны гражданина Южно-африканской республики за несанкционированную съемку воскресной проповеди Папы Римского, передает телеканал "360". Мужчина запустил беспилотник с камерой над улицей Примирения, которая ведет к собору Святого Петра. Отметим, согласно местному законодательству, полеты квадрокоптеров над Римом находятся под запретом. Технику у нарушителя перед выдворением из страны изъяли.

19 сентября 2018, 20:28

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