Сказке конец: Москву покидает бабье лето

После 23 сентября в Московский регион придет похолодание. Эксперты дали подробный прогноз.
"В начале следующей недели начнется понижение давления и изменение циркуляции атмосферы, это спровоцирует похолодание. Вероятно, длительный период летней погоды подойдет к концу", – рассказал синоптик. Стоит отметить, что первые дни текущей рабочей недели столица будет находиться под влиянием антициклона. Воздух прогреется до +18 градусов. Ожидаются небольшие дожди, передает телеканал "360".
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