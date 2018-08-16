Смертельная авария больно ударила по Елизавете II
По некоторым данным, Елизавете II уже сообщили о смерти одного из врачей королевской семьи. В данный момент полиция собирает всю информацию о столкновении между грузовиком и велосипедистом, которое произошло в центре Лондона, передает Sky News.
Правоохранители сообщили, что транспортное средство наехало на 67-летнего мужчину. Велосипедист скончался на месте. Скотленд-Ярд, в свою очередь, намерен опросить свидетелей происшествия. Пока что никаких обвинений предъявлено не было.
Напомним, что доктор Фишер был специалистом в области нетрадиционной медицины. К примеру, специалист лечил такие заболевания, как остеоартрит и ревматоидный артрит.
Ранее Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, принадлежавший Елизавете II, выставили на аукцион. Автомобиль использовался королевским домом более 40 лет.
Аукционный дом Bonhams сообщил о торгах, которые состоятся в сентябре 2018 года. Одним из самых ценных лотов станет ретро-лимузин Rolls-Royce Phantom четвертого поколения.
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