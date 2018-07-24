Елизавета II сделала Меган Маркл роскошный подарок
Герцогиня и герцог Сассекские осмотрели коттедж и остались очень довольны. В скором времени Гарри и Меган планируют перебраться в царские хоромы.
В коттедже есть семь закрытых входов, через которые супруги могут тайно посещать семейное гнездышко, не беспокоясь, что их застигнут врасплох папарацци, передает Daily Mail. Особняк расположен неподалеку от частных апартаментов королевы и герцога Эдинбургского, а также всего в нескольких километрах от Guards Polo Club, который регулярно посещает принц Гарри.
Кованый потолок главной спальни молодоженов украшают позолоченные дельфины и веревочный орнамент. Есть в особняке и мраморный камин.
Adelaide Cottage был построен в 1831 году. Он предназначался для жены короля Вильгельма IV Аделаиды. После ее смерти коттедж стал домом для королевских сановников и придворных. В 1952 году он был реконструирован.
Ранее британская королева подарила молодоженам особняк York Cottage, который находится в 187 километрах от Лондона. Средневековая вилла располагается среди охотничьих угодий и болот королевского владения Сандрингем в графстве Норфолк.
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