Известная актриса села на 10 лет за связь с иностранцем

Онкобольной Кобзон госпитализирован Эксклюзивы Закрытие "Дома-2" Главные события столицы

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Воскресенье 29 июля
Лента новостей
12:19
Беспечная жизнь скандальной жены-красавицы миллионера
12:01
Малахов случайно впервые показал маленького сына
21:51
Песков показал Навке место "ай-лю-лю"
20:26
Жуткое ДТП с автобусом под Москвой сняли на видео
20:08
Штурм сравнила алкоголика Осина с тяжелобольным Кобзоном
19:43
Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику "Голоса" за нападки на особенных детей
18:12
"Она не уважает меня": Озверевший муж Рапунцель из "Дома-2" душил тещу
17:35
Пострадали люди: Под Москвой автобус попал в страшное ДТП
17:28
Ведущая "Давай поженимся" предсказала смерть известного фигуриста
16:41
Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца
16:11
Муж показал рыжую киску беременной Кудрявцевой
15:17
"Это убийство": Семья Кобзона сделала заявление
14:36
Жена нелепо поздравила Преснякова с годовщиной
13:48
Опробовала на себе все: специалист об операциях Ротару
13:33
Под Москвой столкнулись шесть автомобилей
13:07
Странная реакция сестры на кому Кобзона
12:35
Роскошные фото самой сексуальной россиянки
12:22
Пожаловавшийся на условия работы Нагиев вызвал гнев народа
11:40
Иосиф Кобзон впал в кому
11:09
51-летняя Овсиенко готовится стать мамой
10:37
"Сын лишился шансов ходить": Королева спасает тяжелобольного ребенка
10:06
Известный российский писатель умер от сердечного приступа
10:00
Страшные тайны: дамский угодник Сергей Киров
22:04
Сябитова из "Давай поженимся" пошла на отчаянный шаг
21:55
Раненый капитан в центре Москвы спас девушку от резни
21:49
Кожевникова перещеголяла невесту на свадьбе
21:43
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
21:34
"Хочет еще одного": в окружении открыто заговорили о беременности Собчак
21:09
"Дома поговорим": Ловеласа Шнурова атакует Акиньшина
21:05
Сильнейшее успокоительное нашли в огороде
20:53
Звезда "Дома-2" захотела новую семью
20:47
Настя Каменских вывалила голую грудь на красной дорожке
20:25
Украинцы изгаляются над умирающим Кобзоном
20:10
У российских актеров оказался один убийца
19:44
С заносчивой Цымбалюк-Романовской сбили спесь
19:38
Удрученный новостью о болезни Резник решил обвенчаться
19:17
Журналист пропал после командировки на музыкальный фестиваль
19:11
Ротару разочаровала нелепым нарядом
18:41
Закрытие "Дома-2" довело Бузову до капельницы
18:32
Новое шоу Дружко взорвало Сеть (видео)
18:17
60-летняя Елена Кондулайнен показала себя в мини-бикини
18:14
Что означает новый стиль работы Госдумы
18:11
Полицейского в центре Москвы изрезали ножом (видео)
18:05
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
17:43
Свадьба мечты: российская гимнастка уехала во Францию
17:34
Затравленная Шубская объяснила решение рожать в Америке
17:31
Леди Гага возбудила поклонников фото в прозрачном платье
17:22
К чему снится отцовство
17:20
Умер бывший тренер ЦСКА
17:05
Госдума ударно поработала в весеннюю сессию
16:55
Названа самая опасная страна для родов
16:43
"Чувак обделался при мне": Зверев нарушил молчание после скандала с сыном
16:21
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
16:09
Путин оценил неуклюжие потуги Трампа
16:06
"Через месяц течка": Фриске отказали в операции
15:41
Украину превратили в полигон ядерной войны с Россией
15:22
Волочкова с сальными волосами и в развратном платье пришла в суд
15:21
Невнимательный мужчина утопил спящего сына в реке
15:18
Пропавшую звезду фильма "Маленькая Вера" нашли на улице
15:15
Сергей Неверов о весенних приоритетах "ЕР"
14:55
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
14:48
Умер известный российский журналист
14:36
Звезда "Дома-2" сделала аборт из-за предательства любимого
14:23
Мигель пообещал "жесть" вернувшемуся Дружинину
14:21
Главные события Москвы с 27 июля по 2 августа
14:07
Официальное заявление ТНТ о сносе "Дома-2"
13:53
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
13:44
Киркоров потряс Азербайджан своими перьями
13:40
Совет на выходные
13:39
На Калужском шоссе открылся новый разворотный тоннель
13:35
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
13:34
ЦБ со скрипом возмещает потерянные в банках деньги
13:15
Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
13:12
Россиянин убил брата сигаретой
12:52
Сильно располневшая Нюша повеселилась на свадьбе
12:46
"У меня больше, чем у Киркорова!": популярный певец измерил достоинство линейкой
12:43
На вокзале в Москве убили 30-летнего мужчину
12:35
Ведущий Первого канала взбесил "глупым" вопросом Боярскому
12:18
Вор-неудачник обчистил квартиру на 600 тысяч рублей и тут же был пойман
12:07
Известная спортсменка отметила 18-летие и умерла
12:01
Дерзкое заявление спрятавшей живот под свободным платьем Цымбалюк-Романовской
11:56
Бочкарева о замужестве: Ни к чему хорошему это не привело
11:40
Пойман еще один убийца фигуриста Дениса Тена
11:27
"Жить уже не на что!": больной Осин расстается с самым дорогим
11:20
Марадона тащит под венец молоденькую подружку
11:13
Звезда шоу СТС спасает тяжелобольную новорожденную дочь
11:10
В Башкирии при столкновении автомобиля и двух лошадей погибли люди
10:55
Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек
10:42
Иосиф Кобзон в реанимации в тяжелом состоянии
10:37
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
10:33
Михалкова рассказала о развале "Уральских пельменей"
10:31
Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях
10:26
Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал
10:13
Наталье Поклонской предложили уйти
10:11
Автобус из Москвы протаранила вылетевшая на встречку легковушка: есть жертвы
10:05
Для кого опасно кровавое лунное затмение
10:01
Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной
09:21
"Не спать": Путин взбодрил закисших коллег перед важной встречей
09:21
Украинские депутаты устроили массовое побоище (видео)
09:13
"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дерзкое заявление спрятавшей живот под свободным платьем Цымбалюк-Романовской
Украинцы изгаляются над умирающим Кобзоном
С заносчивой Цымбалюк-Романовской сбили спесь
"Это убийство": Семья Кобзона сделала заявление
Иосиф Кобзон впал в кому
Иосиф Кобзон в реанимации в тяжелом состоянии
Общество

Известная актриса села на 10 лет за связь с иностранцем

Фото: GLOBAL LOOK press
Она считалась одной из самых красивых актрис раннего советского кинематографа. Однако ее красота сыграла с ней злую шутку – вместо того, чтобы получать многочисленные роли в театре и кино, она получила кучу поклонников, в том числе, в самых высоких властных кругах. Эти люди считали, что им отказывать нельзя, актриса считала по-другому, за что в итоге и оказалась за решеткой. Один из обиженных бонз сделал все, чтобы Татьяна Окуневская горько пожалела об отверженном кавалере. 
прочитано 3596 раз

Будущая актриса родилась 3 марта 1914 года в Москве. Она сама рассказывала, что была хулиганкой и часто дралась, за что мальчишки даже скинули ее со второго этажа (к счастью, все обошлось) в отместку за ее поведение. После выпускного она работала курьером и училась на курсах чертежника, после чего поступила в архитектурный институт. Как-то раз к ней на улице подошли двое мужчин и пригласили сниматься в кино. Она отказалась, но координаты свои оставила. В итоге в один из дней с ней связались и предложили небольшую роль в кино. Она согласилась.

ПО ТЕМЕ

Новгородский тракторист стал королем криминальной Москвы

Педофил отрезал половые органы своим ученикам

Маньяк Ленин убивал людей из-за детских обид

Благодаря участию в съемках, начинающая актриса познакомилась с будущим мужем, студентом Дмитрием Варламовым. Она влюбилась в него и сразу же, как он позвал ее замуж, согласилась, не вняв словам недовольного отца. Этот брак актрисы был неудачным. Позже стало известно, что ее супруг вел разгульный образ, грубо обращался с ней и даже избивал. Не спасло положение и рождение дочери. В итоге родители Окуневской фактически забрали ее от мужа.

Тем временем, она мечтала о кино, и судьба сделала ей подарок в 1934 году. Ее пригласил сняться в фильме "Пышка" начинающий режиссер Михаил Ромм. На съемочной площадке был неоднородный состав артистов: вместе с грандами масштаба Фаины Раневской играли начинающие актеры, в числе которых была и Окуневская.

Из воспоминаний Татьяны Окуневской: "Я среди первоклассных артистов… Я одна не артистка, ничего не умею, и я не смею этого показать…"

После "Пышки" актрису заметили и позвали на главную роль в фильме "Горячие денечки", которая стал ее визитной карточкой. Потом ее пригласили в Реалистический театр, где она сыграла множество ролей. Казалось бы, наступило счастье. Но на дворе был 1937 год и советские власти вспомнили о ее отце, который в свое время воевал на стороне белых. Актрисе удавалось скрывать этот факт от окружающих, в соответствующих органах были в курсе, и родителя регулярно забирали на допросы и арестовывали. В тот раз он так вернулся. После выяснилось, что его приговорили к расстрелу и привели приговор в исполнение.

Татьяна Окуневская. Кадр из фильма "Последняя ночь" (1936)

На фоне этих событий на Окуневскую тут же навесили ярлык "дочь врага народа", уволили из театра, вычеркнули из списков киноактеров. После ареста отца и бабушки на хрупкие женские плечи легла ответственность за маму и маленькую дочь. У нее были варианты выйти замуж по расчету, но она не пошла на это. Между тем, поклонники у нее были самые, что ни на есть маститые. Ее добивались известные режиссеры, музыканты, публицисты, но в итоге она остановила свой выбор на 30-летнем писателе Борисе Горбатове.

Спустя пару лет после выхода замуж, Окуневскую позвали на съемки киноленты "Майская ночь". Еще год спустя она уже играла с легендарным Петром Алейниковым роль в фильме "Александр Пархоменко", позже ее взяли на службу в Ленком. В творческом багаже актрисы накопилось уже пять фильмов, однако этот факт ее не радовал – ей не нравилось, как в общем складывалась ее карьера в кинематографе.

Татьяна Окуневская. Кадр из фильма "Ночной патруль" (1957)

В то же время она приглянулась одному из столпов советской власти, самому Лаврентию Берия. Как вспоминала позже актриса, он обманом заманил ее в свой особняк, где актриса потеряла сознание, выпив бокал вина. По ее словам, когда она пришла в себя, Берия уже сделал с ней все, что хотел. Муж Окуневской в то время находился в командировке в Нюрнберге, где шел знаменитый судебный процесс.

Лаврентий Берия. Фото: wikipedia.org

Был и еще один сильный мира сего, который добивался взаимности от актрисы. Это югославский маршал Иосип Броз Тито. Знакомство с ним произошло в ходе заграничного турне, куда она отправилась в 1946 году. В расписании выступлений была и Югославия, где успехом у местных зрителей пользовалась популярностью лента "Ночь над Белградом" с участием Окуневской. Роковая встреча произошла на одном из приемов. Военачальник настолько был сражен ее красотой, что сразу же предложил ей не возвращаться в Союз, пообещав жениться и открыть для нее киностудию. Однако она отказалась.

Их роман продолжался еще какое-то время, но, как говорят, связь так и осталась лишь платонической. Он присылал ей цветы после каждого выступления. Например, после спектакля "Сирано де Бержерак" с ее участием из югославского посольства ей приносили корзину роз. Как-то Тито пригласил на гастроли в Югославию Театр Ленком, рассчитывая на приезд и объекта его воздыханий, но компетентные органы раскрыли замысел маршала, и чтобы не подставлять всю труппу, Окуневская вынуждено осталась в Москве.

Иосип Броз Тито. Фото: wikipedia.org 

В жизни актрисы промелькнул и еще один югославский эпизод, причем куда более яркий, чем с Иосипом Броз Тито. В то время послом балканской страны в Советском Союзе был Владо Попович. Это он передавал Окуневской цветы от высокопоставленного военачальника. По словам самой актрисы, Попович был невероятно красив. Она влюбилась в него настолько, что была готова уйти от мужа. Однако этот красивый роман закончился более чем банально. 

Когда Горбатов вернулся из очередной командировки, Попович устроил любовнице истерику, требуя переехать к нему жить. Окуневская же такого рода манеру общения на дух не переносила и дала резкий отпор мужчине. После перепалки их отношения прекратились. Совсем нити, когда-то их связывавшие, оборвались с бегством Поповича из СССР на фоне резко испортившихся отношений Сталина и Тито. 

  

Еще одним влиятельным ухажером актрисы неожиданно для нее самой оказался тогдашний министр госбезопасности Виктор Абакумов. Но он абсолютно не приглянулся ей. Настолько, что во время одного из приемов, когда он стал обнимать и попытался поцеловать, Окуневская дала ему пощечину. Правда, в тот момент она и не представляла, кем был этот человек. Абакумов же ей этого не простил, и позже актрису арестовали за антисоветскую агитацию и пропаганду. Кроме того, что содержалось в некоем доносе на нее, припомнили звезде экрана и связь с Поповичем. Так она попала за решетку.

Как нередко было в те времена, никакого ордера на арест Окуневской никто не предъявил. Конвоиры ограничились демонстрацией записки, в которой было всего четыре слова: "Вы подлежите аресту. Абакумов". Больше года она находилась в одиночной камере, после чего ее привели в лубянский кабинет шефа госбезопасности. Она, похудевшая до 46 килограммов, едва не лишилась чувств от яств, которые стояли на столе шефа госбезопасности. Тот явно рассчитывал на подобный эффект и, видимо посчитал, что сопротивление сломлено. Он повторил попытку оказать знак внимания актрисе. Но Окуневская, как и в первый раз, ответила пощечиной. Этим жестом она подписала себе приговор – после расследования дела суд отправил ее в заключение на 10 лет.

Виктор Абакумов. Фото: russiamilitaria.ru

За время скитаний по лагерям актриса несколько раз была близка к смерти от голода и болезней, но ей каким-то чудом удавалось выжить. И, что интересно, именно в заключении, по ее признанию, она встретилась со своей настоящей любовью. Алексей, так звали молодого человека, играл на аккордеоне в лагерной самодеятельности. Им никогда не суждено было быть вместе, они довольствовались короткими встречами после репетиций. В эти мгновения наслаждения друг другом главное было не попасться на глаза сотрудников спецчасти, что грозило мгновенной разлукой без возможности когда-либо встретиться.

Татьяна Окуневская. Кадр из фильма "Звезда балета" (1964)

Пока Окуневская была в заключении, ее супруг Борис Горбатов ни разу не приехал к ней и не передал ни одной посылки. Более того, за это время он выселил ее мать из своей квартиры и довольно быстро нашел замену отбывавшей срок жене, расписавшись с актрисой Театра сатиры Ниной Архиповой. Правда, прожил он с ней совсем мало, скоропостижно скончавшись от инсульта. Примерно в это же время из лагеря вышла Татьяна Окуневская, пробыв там около четырех лет вместо присужденных десяти. Ее возлюбленный Алексей освободился несколько позже. Тяжело больной туберкулезом, он через какое-то время скончался в городе Тарту.

После отбытия срока заключения актрисе удалось вновь устроиться в Ленком, но на карьере можно было ставить крест – руководству театра запретили давать ей первые роли, и она довольствовалась второстепенными. А вскоре Окуневскую и вовсе уволили. В кино у нее тоже не задалось. Да, была пара фильмов, но эти роли так и не принесли ей славы. Тишина наступила и в семейной жизни – замуж она выходить больше не хотела и так и не вышла. Как-то первый ее супруг Дмитрий Варламов предпринял попытку воссоединения, но об этой встрече Окуневская вспоминала с нескрываемым отвращением.

Татьяна Окуневская. Кадр из фильма "Короткое дыхание любви" (1992)

В 1994 году актриса отметила свой 80-летний юбилей. Приглашение сняться в кино стало для нее настоящим подарком. Впервые после долгого перерыва она сыграла небольшую роль, это был фильм "Принципиальный и жалостливый взгляд". Затем еще были ленты: "Граница. Таежный роман", "Дом для богатых", "Сезон охоты-2". В 85-тилетнем возрасте она тяжело заболела. Понимая, что ей осталось не так много, Татьяна Окуневская попросила, чтобы на ее похоронах было поменьше слов жалости. Актриса скончалась 15 мая 2002 года. Через пять дней ее похоронили на Ваганьковском кладбище.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

29 июля 2018, 10:04

комментарии

Политика

Страшные тайны: дамский угодник Сергей Киров
Путин оценил неуклюжие потуги Трампа
Наталье Поклонской предложили уйти
Меркель тайно встречается с российскими генералами

Шоу-бизнес

Малахов случайно впервые показал маленького сына
Российский певец пропал без вести перед концертом
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Все плохо: Фадеев призвал молиться за Кобзона

Проишествия

Раненый капитан в центре Москвы спас девушку от резни
Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме

Lifestyle

"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Шоу-бизнес

51-летняя Овсиенко готовится стать мамой

Певица хочет понянчиться с малышом
Шоу-бизнес

Странная реакция сестры на кому Кобзона

Родственница удивлена
Шоу-бизнес

Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику "Голоса" за нападки на особенных детей

Актриса в ужасе
Шоу-бизнес

Песков показал Навке место "ай-лю-лю"

Супруги устроили романтическую прогулку

Гороскоп

Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
"Не только секс соединяет": специалист о разводе Валерии и Пригожина

Фоторепортажи

Беспечная жизнь скандальной жены-красавицы миллионера
Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца
Роскошные фото самой сексуальной россиянки
Свадьба мечты: российская гимнастка уехала во Францию

Спорт

В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
Марадона тащит под венец молоденькую подружку
В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru