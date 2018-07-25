Украине вынесли суровый приговор

Главная цель последнего Майдана – построение светлого будущего на Украине – все дальше и дальше. В то, что это возможно, жители страны не верят. Свое отношение к происходящему они выражают просто – покидают родину.



Как констатируют на Западе, вместо надежды на "светлое будущее" после переворота в государстве преобладают недоверие и мрачные ожидания. Граждане покидают страну "в поисках спасения", пишет немецкое издание Telepolis.



К эмиграции украинцев, в частности, толкает Запад, который со "своей политикой и поддержкой коррумпированного режима все никак не откажется от антироссийского курса", говорится в статье. Большинство хочет переехать в Польшу, Чехию, Германию, Россию или США.

Как отмечает издание, две трети украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении, а политический класс себя изжил. При этом, пишет автор статьи, в 2019 году, когда на Украине пройдут парламентские выборы, стабильности будет еще меньше.

По данным портала Ukrainianpeopleleaks, каждую минуту Незалежную покидают два человека. Как подсчитали сотрудники интернет-ресурса, за три месяца его работы из страны уехали свыше 360 тысяч граждан.





Демократия на Украине потерпела фиаско, а сама она "смертельно больна и пустеет", вынес приговор журналист. Он уверен, что руководство находится у власти только благодаря кредитам и военной помощи стран Запада.

Согласно результатам опроса Киевского института социологии, 62% украинцев хотят, чтобы в Донбассе закончилась война. Однако мир в регионе не в интересах властей. В случае окончания боевых действий они лишатся поддержки Запада, убежден автор статьи.