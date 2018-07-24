Киев просто завидует: украинский депутат в восторге от Крымского моста
Журавко снял видео проезда по мосту в Крым через Керченский пролив, которым он воспользовался для въезда на полуостров. Кроме того, политик обратился к украинцам по поводу выдуманных заявлений Киева о грандиозном проекте России.
"На Украине говорят, что моста не существует – я на нем нахожусь", – начал монолог Журавко. Экс-депутат продемонстрировал важнейшие оставляющие путепровода, передает РИА ФАН. "Вот та арка знаменитая. Вот железнодорожный мост строится. Как только закончат строительство, экономика в Крыму вырастет", – заявил украинец.
Политик обратился к народу Незалежной. "Ну что, украинцы? Как вас обманывает власть, что не существует этого моста? Своими глазами вижу. Делают добротно и качественно", – сказал он.
Журавко выразил мнение, что Киев попросту завидует Москве из-за успешной реализации проекта. При этом политик сожалеет, что Крымский мост не был построен совместно с Украиной.
Напомним, что переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России.
Стоит отметить, что с переправой связано множество казусов. Так, агентство финансово-экономических новостей Bloomberg опубликовало карту, на которой Крым не принадлежит ни России, ни Украине.
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