Киев разработал дерзкий план по возврату Крыма
Конкретная дата возврата Крыма в состав Незалежной названа в 38-страничном документе, выдержки из которого опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Рады Алексей Журавко. Он отмечает, что план подготовлен главой так называемого представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Борисом Бабиным.
Пунктов в плане множество, но все они сводятся к одному: Украина будет жаловаться. Так, предлагается усиленно искать доказательства "нарушения Россией прав человека в Крыму" – чтобы затем подать иск в Европейский суд по правам человека.
Кроме того, украинские власти намерены сформировать убедительную доказательную базу по российском преступлениям, чтобы представить ее в Международный уголовный суд по Украине. Журавко тут отмечает: он не припомнит, чтобы такой суд когда-либо создавался.
В планах Киева и более активные действия. Так, он собирается поддерживать деятельность и финансировать проукраинские структуры на полуострове. А Вооруженные силы Украины будут формировать специальные подразделения из крымских переселенцев – именно они в дальнейшем займутся "освобождением" полуострова.
Где Киев собирается найти деньги на формирование подобных отрядов, а также на "финансовую поддержку проукраинских сил", в плане не сказано. Это неудивительно – политики на Украине последнее время все чаще признают, что ресурсов у страны на попытки возврата Крыма нет. Как, впрочем, и на осуществление остальных идей.
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