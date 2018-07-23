Курам на смех: новое оружие Порошенко сравнили с примусом

Очередную армейскую инициативу Петра Порошенко высмеяли в Сети. Верховный главнокомандующий предложил вооружить солдат пехотными огнеметами.

В век высоких технологий, когда войны ведутся тяжелым вооружением с помощью точной техники, Петр Порошенко отчитался в соцсетях о старте серийного производства пехотного огнемета РПО-16.

Нелепое решение президента тотчас же подняли на смех, кто-то сравнил его с примусом.

"На перегаре работает?" – поинтересовался пользователь Twitter.

"Деревни жечь? Украина остановись!" – призвал подписчик.

"Для их производства по всей Украине собирали примусы и пьезозажигалки. И быстро наладили производство, но как бы не получилось, как с минометами, которые в своих стреляют", – отметил другой пользователь.

Теперь всу будет более безопасно воровать закрутки у жителей Донбасса pic.twitter.com/il6uuI7SC9 — lol (@KrasnyiKomissar) 23 июля 2018 г.

Стоит напомнить, что в начале июля миномет "Молот" взорвался во время стрельб ВСУ на полигоне в Ровенской области. В результате погибли четыре человека, этот инцидент заставил военную прокуратуру Украины проверить все минометы данного типа из той же партии.

Пеця,ты думаешь если изменил букву О на букву В это у тебя новое оружие стало?Это советский огнемет,использовали еще в Афгане,называли Шайтан-Трубой.Кому ты лапшу вешаешь?Хотя, кугуты схавают. — Сержио (@bsa1957) 23 июля 2018 г.

"Для карательных операций, видимо, лучшее оружие. Детские сады и школы на Донбассе будешь сжигать?" – продолжили комментировать идею Порошенко пользователи Твиттера.

"Кондитер в оружейники подался!" – написал один из подписчиков Порошенко.

Давай уже с козырей заходи - запускай в серийное производство Звезду Смерти. Шоколадные огнеметы - это моветон )) — Жорик Вартанов (@schtolz_news) 23 июля 2018 г.

Пользователи отмечают, что хвастовство Порошенко новым оружием демонстрирует его стремление завершить войну в Донбассе силовым путем.