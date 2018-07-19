Экспертные советы Думы пополнятся молодыми инженерами

Молодые инженеры, проекты которых были признаны самыми успешными по итогам дискуссионной площадки "Инженеры будущего как локомотивы роста" на VII международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего", будут представлены в экспертных советах нижней палаты парламента. С таким заявлением выступил член Генерального совета "Единой России" Александр Козловский.



По его словам, начинающие специалисты пополнят экспертные советы по развитию промышленности и инновационных технологий по переработке отходов, по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности. Кроме того, молодые инженеры займутся вопросами развития промышленных кластеров и особых экономических зон.

Козловский отметил, что в "Единой России" понимают важность поддержки начинающих ученых и специалистов. "Именно молодые талантливые инженеры и ученые станут локомотивами экономики страны", - сказал член Генерального совета "ЕР".

По словам единоросса, форум Союза машиностроителей России в течение многих лет формирует технический, интеллектуальный потенциал страны, являясь уникальным и очень эффективным механизмом, позволяющим стимулировать отечественную экономику. Он подчеркнул, что поддержка молодых специалистов будет продолжена.

"Ребят, которые успешно защитили свои проекты – приглашаем к сотрудничеству в экспертных советах в Государственной Думе", - добавил Козловский.

При этом единоросс подчеркнул, что молодые инженеры выдержали серьезную конкуренцию и достигли высокого результата. "Было более 260 человек. Это было невероятно по интересу, по накалу эмоций", – сказал член Генерального совета "Единой России".





В настоящий момент приглашения работать в составе экспертного совета нижней палаты по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности получили Михаил Ереев из Ижевска и Алексей Ваньков из Екатеринбурга. В свою очередь, Елизавета Баталова из Москвы и Владимир Волков из Ижевска могут пополнить совет по развитию промышленности и инновационных технологий по переработке отходов производства и потребления.