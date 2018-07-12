Свадьба с 11-летней девочкой обошлась богачу в 15 тысяч рублей

Штраф в размере 900 малайзийских ринггитов – таков снисходительный приговор суда в отношении торговца Че Абдулы Карима. Единственной претензией к богачу, заключившему брак с 11-летней девочкой, стало то, что он не получил разрешения на многоженство.

Девочка останется невестой Че Абдулы Карима. Правда, пока задержится в доме родителей, а официально вступит в брак, когда ей исполнится 16 лет. Шариатский суд решил, что торговцу придется выплатить штраф (эквивалент 15 тысяч российских рублей), так как две жены Карима не давали согласия на то, чтобы он привел в дом третью.

Родители выдали 11-летнюю девочку замуж за 41-летнего малайзийского многоженца из-за нищеты. За это он согласился оплатить долги семьи малолетней невесты. Однако фотография, которую выложила в интернет одна из жен Карима, стала вирусной и вызвала скандал, что вынудило власти Малайзии признать брак незаконным.

У имама уже есть две жены и шестеро детей в возрасте от пяти до 18 лет. Однако многоженец считает себя жертвой травли. "Я был огорчен критикой и обвинениями, выдвинутыми против меня в социальных сетях после того, как взял ее в качестве третьей жены", – приводит слова малайзийца Life.ru со ссылкой на британскую Mirror.

Отец несовершеннолетней девочки пытается оправдаться за решение выдать ее замуж. Теперь он говорит, что дочери не 11, а 13. По словам мужчины, она знала будущего мужа – их семья работала на каучуковой плантации в Малайзии. Когда имам попросил взять девочку в жены, ему отказали, сославшись на возраст. Однако Карим настоял на своем, предложив забрать невесту, когда та подрастет.