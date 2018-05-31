Хороший улов: акула попалась на удочку и прокатила рыбака на лодке
Когда американец отправлялся на рыбалку с другом, он даже не подозревал, чем закончится привычный досуг. Тихая рыбалка превратилась в настоящую охоту, причем жертвой чуть не стал сам мужчина. Сначала приятели расстроились, что клев был очень слабый и форель никак не попадалась на наживку. Неожиданно рыбак почувствовал сильную тягу. Только мужчина приготовился вытащить из воды рыбу, как добыча сама потащила удочку в сторону. Оказалось, что на крючок попалась акула. Рыбак крепко вцепился в удочку и катался по воде почти десять минут. После инцидента приятели рассказали, что все равно поймали несколько рыбин и отлично провели время. Довольный американец поделился забавным видео в Facebook.
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