Известную ведущую смутили слова о дочери с вибратором

Телеведущую британского шоу This Morning Холли Уиллоуби озадачил дерзкий вопрос гостьи. Женщина поинтересовалась, может ли та представить свою дочь с вибратором.

Вместе с гостьями студии Аннабель Найт и Джуди Лав ведущие обсуждали вред и пользу использования подростками вибраторов. Лав предположила, что их доступность для девочек приведет к тому, что те будут запираться в своих комнатах и перестанут выходить из дома.

Когда гостья спросила, может ли Уиллоуби представить свою дочь за таким занятием, ведущая была шокирована и поспешила сменить тему, "Нет, это ужасно", – сказала она.

На смущение ведущей обратили внимание в соцсетях. Пользователи Twitter отметили, что утро – не слишком подходящее время для разговоров о мастурбации, и пожалели ведущих.

OMG this whole segment is far too awkward for a Thursday morning, pray 4 Holly and Phillip ���� #ThisMorning — Chloé (@chloeannelillia) 26 апреля 2018 г.

This Morning регулярно затрагивает интимные темы, из-за чего выпуски программы становятся вирусными. В сентябре 2017 года героями шоу стала пара, которая рассказала, что испытывала оргазм на протяжении 18 часов тантрического секса. Этим заявлением молодые люди довели ведущих до истерики.

Холли Уиллоуби – мать троих детей. Ее дочери всего семь лет.