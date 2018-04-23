Уроды отбили высокие зарплаты у красавцев

Привлекательная внешность не гарантирует высокие заработки. Британские ученые опровергли общепринятое мнение, что красавцы получают за свою работу больше людей со средней внешностью.

То, что привлекательные внешне люди больше зарабатывают, до недавнего времени считалось аксиомой. Но лишь до тех пор, пока за дело не взялись американские и британские ученые. Они выяснили, что факты свидетельствую об обратном.

Данные о 20 тысячах американцев собирались в течение 13 лет – с того момента, как им исполнялось 16 и до достижения 29-летнего возраста. Учитывалась информация об уровне дохода и внешней привлекательности.

В результате наблюдений ученые установили, что больше денег зарабатывают добросовестные, спокойные и общительные люди. Неожиданным оказалось то, что конкурентным преимуществом стала уродливая внешность. Люди с наиболее отталкивающей наружностью получали больше, чем просто некрасивые.

По мнению исследователей, ранее этот эффект не был заметен из-за того, что в процессе наблюдений непривлекательных и уродливых добровольцев объединяли в одну группу. А в нынешнем эксперименте их разъединили.

Ученые сделали вывод, что некрасивые люди менее открыты новому опыту и предпочитают совершенствоваться в одной профессиональной области, достигая высоких результатов. А симпатяги предпочитают все время пробовать что-то новое и часто меняют сферу деятельности, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Journal of Business and Psychology.

То самое чувство когда задришь в 2 часа ночи и сидишь в твиттере #неспать #задрот pic.twitter.com/Ua6nJ8RAzg — Nekkitoz Gamezzz (@NekkitozGamezzz) 20 апреля 2018 г.

Как писали Dni.Ru, стало известно, что зарплаты россиян в бюджетном секторе вырастут в текущем году на 13-15%. Этот показатель превысит инфляцию в 3,5 раза. Причина роста в том, что госструктуры начнут выполнять майские указы президента по индексации зарплат. Указание о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума также сыграет свою роль.

