Уроды отбили высокие зарплаты у красавцев
То, что привлекательные внешне люди больше зарабатывают, до недавнего времени считалось аксиомой. Но лишь до тех пор, пока за дело не взялись американские и британские ученые. Они выяснили, что факты свидетельствую об обратном.
Данные о 20 тысячах американцев собирались в течение 13 лет – с того момента, как им исполнялось 16 и до достижения 29-летнего возраста. Учитывалась информация об уровне дохода и внешней привлекательности.
В результате наблюдений ученые установили, что больше денег зарабатывают добросовестные, спокойные и общительные люди. Неожиданным оказалось то, что конкурентным преимуществом стала уродливая внешность. Люди с наиболее отталкивающей наружностью получали больше, чем просто некрасивые.
По мнению исследователей, ранее этот эффект не был заметен из-за того, что в процессе наблюдений непривлекательных и уродливых добровольцев объединяли в одну группу. А в нынешнем эксперименте их разъединили.
Ученые сделали вывод, что некрасивые люди менее открыты новому опыту и предпочитают совершенствоваться в одной профессиональной области, достигая высоких результатов. А симпатяги предпочитают все время пробовать что-то новое и часто меняют сферу деятельности, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Journal of Business and Psychology.
То самое чувство когда задришь в 2 часа ночи и сидишь в твиттере #неспать #задрот pic.twitter.com/Ua6nJ8RAzg— Nekkitoz Gamezzz (@NekkitozGamezzz) 20 апреля 2018 г.
Как писали Dni.Ru, стало известно, что зарплаты россиян в бюджетном секторе вырастут в текущем году на 13-15%. Этот показатель превысит инфляцию в 3,5 раза. Причина роста в том, что госструктуры начнут выполнять майские указы президента по индексации зарплат. Указание о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума также сыграет свою роль.
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