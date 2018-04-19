Москва в конце апреля утонет в сугробах

Погода приготовила очередное испытание москвичам и жителям Центрального федерального округа. В конце апреля снова повалит снег и поднимется метель.

Ближайшие выходные в Москве станут не лучшим временем для прогулок. В столице ожидаются снег, дождь и сильные порывы ветра. Метеорологи предупреждают: могут вырасти 15-сантиметровые сугробы.

"В связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России днем 21 апреля и 22 апреля в большинстве областей Центрального федерального округа ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-22 метров в секунду", – говорится в сообщении Гидрометцентра.

На 20 апреля желтый уровень опасности объявлен из-за ветра во Владимирской области и на юге региона – в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Дождь со снегом ожидается в северной части, в том числе на территории Московской области.

Ночью в воскресенье здесь ожидаются заморозки: температура опустится до -2. Днем столбики термометров покажут от +2 до +8. В ночь на 23 апреля в северной части ЦФО может подморозить до -6, пишут "Известия".

Однако звери в Московском зоопарке в весну поверили окончательно. В их числе – манул. Этот представитель семейства кошачьих не боится холода, а вот сугробы недолюбливает. В марте он грустил на крыше своего домика, но теперь, кажется, доволен жизнью.