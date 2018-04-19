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Копперфильда заставили раскрыть секрет известного фокуса

Дэвид Копперфильд. Фото: GLOBAL LOOK press
Суд вынудил знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда раскрыть секрет фокуса с исчезновением людей. Шоумен хранил тайну более 15 лет.
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Копперфильд предстал перед судом в качестве ответчика по иску одного из зрителей. Тот требовал от иллюзиониста материальной компенсации за травму, полученную во время демонстрации трюка.

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По версии мужчины, он пострадал, выступив добровольцем при исполнении номера. Якобы ассистенты Копперфильда погнали его через секретный ход в полной темноте. Он споткнулся, упал и ударился головой. По утверждению истца, лечение обошлось ему в 400 тысяч долларов. 

Под конец длившейся более двух лет тяжбы иллюзионисту пришлось раскрыть секрет фокуса. Как рассказал судьям Копперфильд, добровольцев сопровождают ассистенты с фонариками. Они проводят зрителей по коридору, выводят на улицу, а затем снова запускают в зал. Так что истец не мог получить травму во время участия в трюке, передает Пятый канал.

Автор: Андрей Евлампиев19 апреля 2018, 12:16

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