Любовники в шоке от фотографий их ягодиц в таблоидах

Влюбленная пара потребовала от британских медицинских изданий удалить фотографии их ягодиц. Подхватившие на отдыхе паразитов молодые люди опасались, что друзья могут опознать их по этой части тела.

Заболевание туристы из Великобритании подцепили во время отдыха на французском острове Мартиника. Оно проявилось жгучей болью в районе ягодиц и красной сыпью. Позже выяснилось, что причиной были личинки червей.

Врачи на Мартинике в ситуации не разобрались – больным прописали бесполезные антибиотики и противогрибковые препараты. К тому времени как туристы вернулись домой, черви успели отложить личинки даже в легких, что вызывало у пациентов кашель, одышку и боль в груди. К счастью, в кембриджской больнице им сразу выписали необходимые лекарства.

Врачи посчитали ситуацию уникальной и рассмотрели ее в качестве инструкции для других докторов, к которым часто обращаются отдыхающие. Случай так заинтересовал британских медиков, что они попросили у пары разрешения опубликовать историю с иллюстрациями в специализированных изданиях. Пациенты дали согласие, не подумав, что их ягодицы заинтересуют таблоиды. Фото из медицинских журналов перекочевали на страницы Daily Mail и The Sun.

Публикация от Miris_Naturae (@miris_naturae) Мар 2, 2018 в 7:50 PST

Пару поразили и заголовки – от "Неприятного сюрприза" до "Пока сыпь не разлучит нас". Фотографии сопровождались информацией о месте, где влюбленные нашли приключение на свои пятые точки, и возраст женщины. Пара не без оснований решила, что по этим данным их могут опознать друзья и коллеги. Серьезные журналисты из British Medical Journal беспокойство пациентов поняли и закрыли доступ к статье. Однако ягодицы продолжают "путешествие" по страницам таблоидов, пишет The Washington Post.