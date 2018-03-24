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Общество

Максакова сделала шокирующее признание в годовщину убийства мужа

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Известная оперная певица Мария Максакова дала большое интервью. Она рассказала о ходе расследования убийства ее мужа Дениса Вороненкова.
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Исполнительница призналась, что заказчиком преступления является именно Владимир Тюрин, ее бывший гражданский супруг. При этом остается только гадать, действовал ли он по собственной инициативе, или кто-то помогал ему в реализации злодеяния. Такие слова по-настоящему шокируют: многие до конца не верили, что отец детей Максаковой мог решиться на этот ужасный шаг.

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"На нем пока все обрывается. Сообща, не сообща он действовал, помогал ему кто-то – эти выводы мы делаем косвенно, исходя из того, что многолетнее преследование Дениса", – рассказала Максакова. По ее словам, следствие уже доказало причастность Тюрина к громкому убийству.

Артистка заявила, что расследование – большая победа с точки зрения криминалистики, несмотря на то, что никаких фактических результатов нет даже спустя год после убийства. Певица добавила, что подозрения практически разу пали на Тюрина. "Но я не была уверена, что следствию удастся выявить этот след, и какое-то время просто жила с этим знанием", – отметила она.

По словам Максаковой, предполагаемый заказчик жуткого преступления даже издевался над ней. Исполнительница считает, что это выглядело очень цинично. "Как по-иезуитски посоветовал мне Тюрин в своим смсках: "Время так коротко, знай и живи".  Он понял, что я знаю, но, видимо, был уверен, что никакого официального обвинения ему предъявлено никогда не будет", – цитирует артистку сайт "Московский комсомолец".

Напомним, что Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. Злоумышленник напал на него на выходе из отеля. Муж Максаковой скончался на месте от полученных ранений.

Автор: Евгений Мышко24 марта 2018, 10:47
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