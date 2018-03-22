Это дикость: Максакова пожаловалась в прямом эфире на мать

Вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова появилась в "Прямом эфире" Андрея Малахова. Оперная дива рассказала, что происходит в ее жизни.



Певица вышла на связь со студией шоу из Харькова, где участвует в репетициях постановки "Отелло". По словам Марии, за год в ее жизни практически ничего не изменилось. Артистка так и не смогла примириться с матерью Людмилой Максаковой.

Оперная дива характеризует отношения с родительницей как "нейтралитет". "Мне больше не хочется копаться во всем этом – было, не было, говорила или нет. Мне неприятно, безусловно, что, несмотря на всю очевидность происходящего, мама продолжает общаться с Тюриным. Мне это кажется диким. Поэтому я все время должна делать скидку на то, что мое общение с ней может, к сожалению, стать известным ему", – заявила Мария.

Также Максакова отметила, что ни о чем не жалеет. Сейчас она с головой погрузилась в работу и репетирует в Харьковском национальном оперном театре. Свою партию Мария называет "сложнейшей". В личной жизни у певицы пока не так радужно, передает Teleprogramma.pro.

"Украина – очень религиозная страна, и никто бы не позволил себе до истечения года каким-либо образом ухаживать за мной или позволять себе намеки. Поэтому на данный момент я не думаю о своей личной жизни", – отметила Максакова.

Ходит слух, что певице оказывает знаки внимания главный режиссер Харьковского национального театра оперы и балета Армен Калоян, однако она заявила, что между ними только рабочие отношения. "Он очень талантливый режиссер. Я с ним познакомилась, когда уже работала над постановкой. Никаким образом не заметила в отношении себя никакого интереса, ну разве что как к артистке", – рассказала в эфире шоу оперная дива.