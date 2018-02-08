Москвичи пережили самую холодную ночь за зиму

Специалисты Гидрометцентра России рассказали, что ночь на 8 февраля стала самой морозной в Москве с начала зимы, пишет газета "Известия". Согласно данным базовой метеостанции на ВДНХ, температура воздуха в столице опускалась ниже -16,8.

Предыдущий температурный рекорд был установлен 6 февраля, когда воздух остыл до -16,3. Днем в городе ожидается -6...-8 и небольшой снег.