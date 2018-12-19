С нового года в Москве подорожает проезд

С 1 января 2019 года проезд в пригородных электричках в пределах Москвы подорожает на два рубля, передает сетевое издание m24.ru. Стоимость билета составит 36 рублей. Проезд одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области будет стоить 23 рубля – на рубль больше, чем сейчас. В департаменте экономической политики и развития столицы подчеркнули, что увеличение тарифа не превышает инфляции за два с половиной года.
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