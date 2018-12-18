Раскрыта новая опасность фастфуда

Употребление фастфуда опасно для психического здоровья. У любителей "быстрой еды" резко повышается риск развития депрессии.

Исследования провели ученые Городского университета Манчестера в Великобритании. Были обследованы более 100 тысяч добровольцев в возрасте от 16 до72 лет, включая жителей США, Австралии, Европы и Средней Азии.

Исследователи определили рацион добровольцев, а также установили их склонность к депрессии. Принимались во внимание симптомы психического расстройства или факт употребления антидепрессантов. Каждому участнику был присвоен определенный диетический индекс воспаления, показывающий, какую долю в его рационе составляет нездоровая пища.

Таким образом специалисты пытались определить связь между депрессией и употреблением пищи, способствующей воспалительным процессам. Оказалось, что любители фастфуда и другой вредной еды с большим количеством углеводов и жиров в 1,4 раза чаще страдали от депрессии или похожих симптомов, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Тем временем стало известно, что интерес россиян к фастфуду за год вырос в два раза – хотя денег в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше. Кажущееся протииворечие объясняется тем, что торговые точки регулярно проводят промоакции, предлагая скидки и кэшбэк.

Как отмечают, специалисты, фастфуд привлекает россиян, в первую очередь, тем, что этот тип питания становится выгодным по сравнению с приготовлением еды дома. Привычка к фастфуду противоречит стремлению властей приучить россиян к здоровому образу жизни, пишут "Известия".