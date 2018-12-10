Красота внутри: как состояние кишечника влияет на кожу

Между здоровым кишечником и хорошим состоянием кожи стоит твердый знак равенства. Несмотря на эту, казалось бы, общеизвестную истину, многие ищут спасения в косметологии и фармацевтике, когда на лице появляются прыщики, воспаления, кожные покровы шелушатся, а их тон становится тусклым и безжизненным. Однако проблемы, как правило, находятся не на поверхности, а глубоко внутри.

О том, какую роль в организме человека играет желудочно-кишечный тракт и как микрофлора кишечника влияет на здоровье кожи, "Дни.ру" рассказала эксперт по естественному омоложению лица и тела Ольга Малахова.

Необходимые для жизнедеятельности питательные вещества – ферменты, гормоны, витамины, минералы – поступают в организм с пищей и всасываются с помощью клеток кишечника. Если же в его работе происходит сбой, то внушительная часть этих веществ попросту не усваивается, происходит нарушение синтеза и активации полезных микроэлементов. В кишечнике находится и иммунитет человека. Иммунная система призвана нейтрализовать токсины и болезнетворные микроорганизмы, поступающие в организм извне, и защитить все органы. При расстройстве работы желудочно-кишечного тракта, нарушается и естественный метаболизм, что приводит к попаданию в кровь вредных элементов – токсинов, которые, так или иначе, оказываются в клетках кожи, ухудшая ее состояние.

Не догадываясь об истинном положении вещей, многие обращаются за помощью к косметологу, хотя на самом деле, в данном случае не помешает грамотный гастроэнтеролог. Врач должен провести обследование, выяснить причину проблемы, назначить лечение и пересмотреть рацион питания пациента. Правильное сбалансированное питание – залог нормальной работы пищеварительного тракта и гарантия здоровой, красивой кожи. Когда все наладится и сбой будет нейтрализован, в дальнейшем необходимо придерживаться рекомендаций доктора и стараться избегать фастфуда, жареной, острой, жирной, пересоленной пищи, не стоит злоупотреблять сладостями и алкоголем. Чтобы кожа сияла молодостью и здоровьем, придется внимательно относиться к своему организму и работе кишечника, обращая внимание на его деятельность.

В первую очередь, не должно быть запоров – они способствуют накоплению в организме токсинов и шлаков, кишечник должен опорожняться регулярно. Важно соблюдать и не нарушать правильный баланс микрофлоры кишечника. Не стоит увлекаться широко рекламируемыми сорбентами или клизмами для его очищения – вместе с вредными веществами, они выводят из организма и полезные. Помогать кишечнику очищаться лучше с помощью продуктов питания, богатых клетчаткой, таких, как свекла, капуста, яблоки, орехи. Они выполняют функцию естественных природных сорбентов, снижают уровень холестерина в крови и стабилизируют сахар, нормализуя работу кишечника. Нормализовать микрофлору помогут, также, пробиотики и пребиотики. Назначать себе их самостоятельно не нужно, лучше предварительно проконсультироваться с врачом, он поможет выбрать подходящие. Кроме того, необходимо пить необходимое количество чистой негазированной воды.

Особенно актуальна эта тема в преддверии каникул, когда неизбежны праздничные застолья и желудочно-кишечный тракт будет перегружен большим количеством неполезной для организма пищей и алкоголем. Придерживайтесь простого правила – лучше предупредить, чем потом бороться, и тогда вы сможете сохранить здоровье кишечника, а значит и красоту своей кожи.