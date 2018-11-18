Януковича срочно госпитализировали с травмой позвоночника
Янукович поступил в клинику 16 ноября в обездвиженном состоянии. Медики диагностировали у него травму позвоночника, а так же повреждение колена.
По данным "Комсомольской правды", бывший президент Украины пострадал во время игры в теннис на подмосковном корте. Именно откуда Януковича в машине скорой помощи увезли в больницу.
Политика направили в реанимацию. Однако в скором времени Януковича перевезли в частную клинику.
Один из сотрудников НИИ Склифосовского рассказал журналистам, что экс-главу Украины сопровождали несколько людей. В отделении больницы, где политику оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей. В свою очередь пресс-секретарь Януковича отказался прокомментировать информацию о госпитализации политика.
Виктор Янукович занимал пост главы Незалежной с февраля 2010 по февраль 2014-го. Он покинул Украину после событий февраля 2014 года, когда к власти в результате кровавого госпереворота пришли антироссийские силы.
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