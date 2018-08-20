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Общество

Для захвата Януковича готовят спецгруппу

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Виктора Януковича хотят насильно доставить на Украину. Прокурор по делу о госизмене экс-президента Украины предложил создать спецгруппу для его захвата.
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Экс-президент Украины Виктор Янукович в случае обвинительного приговора по делу о государственной измене должен быть доставлен в страну для отбывания наказания с помощью специально созданного подразделения. Такое заявление сделал прокурор по делу экс-президента Руслан Кравченко.

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Для этого, по его мнению, можно создать подразделение по типу израильского Моссада, чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили Януковича на Украину.

В Киеве продолжается заочный суд над экс-президентом, его обвиняют в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Прокурор требует для него 15 лет лишения свободы.

На прошлой заседании суд перешел к стадии прений сторон, несмотря на возражения адвокатов, которые были намерены продолжать допрос своих свидетелей. Следующее судебное заседание намечено на 13 сентября, сообщает ТАСС.

Что касается захвата Януковича на территории России, то осуществить такую операцию украинским спецназовцам вряд ли удастся. Дело в том, что после событий на майдане 2013-14 годов, когда президент спасся бегством в России, он редко появляется на публике.


До сих пор точно не известно, где живет Виктор Янукович. По одним данным, он находится в Ростовской области, по другим – в Московской. Якобы экс-глава Украины обосновался на государственной даче в Баковке при Министерстве внутренних дел.

На территории находится трехэтажный кирпичный дом площадью две тысячи  квадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд. Соседи  бывшего украинского политика – Валентин Юдашкин, Юлия Латынина и патриарх Кирилл.

Автор: Александр Комаров20 августа 2018, 20:51

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