Путин радикально поменял жизнь российских военных

В российских воинских уставах произошли изменения. Солдатам разрешили отвечать на поздравления командиров более короткой фразой.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил страны. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Согласно изменениям в статье 58 устава, солдаты должны отвечать на поздравление или благодарности командира словами: "Служу России". До этого солдаты должны были отвечать: "Служу Российской Федерации".

Теперь в случае, когда командир поздравляет военнослужащих воинской части, находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным "ура", а если начальник благодарит их, военнослужащие отвечают: "Служим России", отмечается в указе.

Уставная фраза "Служу Советскому Союзу" появилась в 1937 году, ее полагалось произносить перед строем военнослужащим Вооруженных сил СССР при объявлении поощрения, представлению к очередному званию, зачитыванию благодарностей командования и в других торжественных случаях.

До этого, по Временному уставу внутренней службы 1924 года, предписывалась другая формулировка: "Служу трудовому народу". Фраза "Служу Советскому Союзу" была общей для всех Вооруженных сил, хотя для отдельных родов войск существовали исключения, так, например, в Воздушно-десантных войсках на поощрения было принято отвечать: "Слава ВДВ".

После распада Советского Союза формулировка фразы изменилась на: "Служу Российской Федерации".