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Общество

Влюбленные толстяки 11 лет худели ради первого секса

Ли Саттон и Рена Кизер. Кадр youtube.com
Страдающие от ожирения американцы Ли Саттон и Рена Кизер из штата Миссури ради любви смогли избавиться от половины своего веса. Им удалось осуществить давнюю мечту – впервые заняться любовью. 
прочитано 978 раз

Ли и Рена познакомилась 11 лет назад в центре снижения веса. Они влюбились друг в друга, но правила терапии запрещали им встречаться. Тогда мужчина и женщина бросили лечение, чтобы быть вместе.

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 Секс и отношения

Сюжеты Секс и отношения

Саттон и Кизер пытались худеть самостоятельно, но ничего не получилось. Пара даже проходила терапию у психологов по поводу домашнего насилия. Рена упрекала бойфренда в том, что он не пытается худеть, а он со злости избивал ее. После походов к специалисту мужчина обещал исправиться, передает Metro.

Несмотря ни на что, все эти годы они лелеяли свою мечту – впервые заняться сексом, ведь при их габаритах это было невозможно. Вместе они весили 572 килограмма. Однако при помощи операции избавились практически от половины веса.

"Мы ни разу не занимались сексом до этого, но теперь у нас появилась такая возможность", – заявил мужчина. Также он пообещал, что сделает своей девушке предложение, когда они похудеют еще больше.

Ранее ученые из Университета Флориды попытались понять, почему американцы – самая толстая нация в мире. Специалисты выяснили, что калорийность пищи тут ни при чем. Все дело в образе жизни населения Соединенных Штатов – люди слишком мало двигаются. 51% американцев не знают, что такое физкультура и никогда ею не занимались. Это и является причиной, по которой они стремительно набирают вес и серьезно от этого страдают. 

Автор: Людмила Фоканова12 января 2018, 09:47

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