Ивантеевскому стрелку предъявлено обвинение

Устроившему стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке предъявили обвинения. Однако адвокат школьника Виктор Запрудский не стал раскрывать их суть, сославшись на подписку о неразглашении, передает РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, 5 сентября вооруженный девятиклассник ворвался в школу №1 подмосковной Ивантеевки. Он напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они госпитализированы.

