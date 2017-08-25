В Москве на линейки в День знаний придут тысячи полицейских

В Москве полиция будет переведена на усиленный режим работы в День знаний. Ожидается, что безопасность детей 1 сентября будут обеспечивать порядка девяти тысяч стражей порядка.
Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. К работе будут привлечены дружинники и сотрудники частных охранных организаций, передает ТАСС.
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