Метро Москвы впервые перейдет на круглосуточный режим

В День города столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно. На такой шаг подземка решилась впервые. "10 сентября с 00:30 до 05:30 интервалы движения будут не больше 15 минут", – написал в своем в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Впервые в День города #метро и #МЦК будут работать круглосуточно. 10 сентября с 0:30 до 5:30 интервалы движения будут не больше 15 мин — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 августа 2017 г.