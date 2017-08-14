Российские вертолеты пробрались в тыл боевиков "ИГ"

Сирийская армия при виртуозной поддержке российских военных освободила от террористов населенный пункт Эль-Кадер. Кадры уникальной ночной операции попали в Сеть.

В ночь с 12 августа сирийские войска провели высадку тактического десанта в тылу боевиков с последующим разгромом и захватом населенного пункта Эль-Кадер. Там засели террористы запрещенной в России организации "Исламское государство". Операции предшествовало огневое подавление позиций и техники боевиков с помощью вертолетов ВКС России Ка-52 "Аллигатор" и реактивных систем залпового огня.

Кадры уникальной операции опубликовал на своем сайте телеканал "Звезда". В общей сложности под контроль правительственной армии перешло 60 квадратных километров территории, три населенных пункта и два нефтяных месторождения.

"Операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана. Непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники"", – сообщило Министерство обороны России.

Оснащенные приборами ночного видения прославленные "Аллигаторы" не только эффективно наводили и корректировали огонь орудий на земле, но и сами уничтожали бронетехнику и вооруженные автомашины террористов. Разгромлен штаб и склады боевиков, подбиты два танка и три бронемашины.

В тот же день сирийские правительственные войска полностью освободили город Эс-Сухне – крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство" в провинции Хомс.