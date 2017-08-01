В Москве задержанного за взятку прокурора отправили под арест

Головинский суд Москвы отправил под домашний арест первого заместителя транспортного прокурора Москвы Павла Юркин. Мера пресечения будет действовать до 28 сентября.
Также Юркину было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, передает сайт "Аргументы и факты". По предварительным данным, правоохранитель обещал прекратить уголовное дело в обмен на взятку в размере двух миллионов рублей.
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