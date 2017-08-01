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В Москве задержанного за взятку прокурора отправили под арест

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Головинский суд Москвы отправил под домашний арест первого заместителя транспортного прокурора Москвы Павла Юркин. Мера пресечения будет действовать до 28 сентября.

Также Юркину было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, передает сайт "Аргументы и факты". По предварительным данным, правоохранитель обещал прекратить уголовное дело в обмен на взятку в размере двух миллионов рублей.

1 августа 2017, 20:56

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