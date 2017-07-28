Москву накрыл опасный циклон

В соответствии с предупреждением МЧС, столицу накроет атмосферный фронт, который принесет дождь, грозу и порывистый ветер. "Судя по снимкам, которые есть в нашем распоряжении, циклон подступает с юга. Там солнца уже не видно", – сообщили в эфире телеканала "Москва 24".

В некоторых районах уже начался дождь. Специалисты подчеркнули, что непогода может представлять угрозу, поэтому лучше переждать ее дома.