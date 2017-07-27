Мужчина отправился в нокаут из-за горячей красотки
Видео попало в сеть с камер уличного видеонаблюдения. В Глазго мужчина с покупками, провожая красотку взглядом, врезался в столб и облился молоком.
Впрочем, как настоящий шотландец и джентльмен, пострадавший быстро оправился и, как ни в чем не бывало, проследовал дальше по своим делам.
Что стало причиной события, непонятно
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