Мужчина отправился в нокаут из-за горячей красотки

Молодой человек, сделав покупки, вышел из магазина и засмотрелся на красотку. В результате набил себе шишку, столкнувшись со столбом.

Видео попало в сеть с камер уличного видеонаблюдения. В Глазго мужчина с покупками, провожая красотку взглядом, врезался в столб и облился молоком.

Впрочем, как настоящий шотландец и джентльмен, пострадавший быстро оправился и, как ни в чем не бывало, проследовал дальше по своим делам.