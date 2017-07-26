Серьезный политолог вышел в эфир без штанов

Политолога Маджида Асфура в эфире телеканала Al Jazeera зрители видели серьезным, при галстуке и в пиджаке. На попавшем в сеть домашнем видео видно, что эксперт дает коментарий, сидя на диване без штанов.

Эксперт комментировал атаку боевиков на Посольство Израиля в Аммане, сидя дома на диване только в рубашке и пиджаке. Без штанов, но зато при галстуке.

Компрометирующий ролик снял родственник политолога Маджида Асфура, когда тот давал комментарий телеканалу Al Jazeera. Теперь видео "из-за кулис" распространяется в Сети.