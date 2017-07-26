Серьезный политолог вышел в эфир без штанов
Эксперт комментировал атаку боевиков на Посольство Израиля в Аммане, сидя дома на диване только в рубашке и пиджаке. Без штанов, но зато при галстуке.
Компрометирующий ролик снял родственник политолога Маджида Асфура, когда тот давал комментарий телеканалу Al Jazeera. Теперь видео "из-за кулис" распространяется в Сети.
�� شاهد ...— شبكة أبوظبي �� (@NET_AD) 26 июля 2017 г.
واقع قناة الجزيرة في تضخيم "الاحداث والتصاريح" pic.twitter.com/JPcTQyekmd
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