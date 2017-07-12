В каком возрасте приходит старость

Ученые назвали возраст, когда человек уже слишком стар для того, чтобы тусоваться в клубах. Исследование специалистов называлось "Здорово дома".

Выяснилось, что возраст, после достижения которого человека перестают привлекать вечеринки, – 37 лет. Более того, уже с 31 года бывшие тусовщики предпочитают оставаться дома, воспринимая клубное прошлое как нежелательный опыт.

Согласно данным опроса, почти половина респондентов старше 31 года заявили, что охотнее проводят время перед телевизором, даже если погода хорошая. Вместе с тем одна из причин остаться дома – потенциальные денежные затраты в клубах, передает Lenta.ru.

В свою очередь 22% опрошенных отметили, что не хотят выходить "в свет" из-за нежелания "наряжаться"; 12% связали свое домоседство со сложностями поисков няни для детей. А 21% заявили, что не любят ездить на такси.

Часть респондентов сообщили, что перестали ходить на клубные вечеринки после того, как нашли постоянного партнера. "Исследование доказывает тот факт, что наступает время, когда мы начинаем ценить домашний комфорт больше, чем хаотичную социальную жизнь", – отметил один из ученых Мэтт Уолберн.

Отметим, продолжительность человеческой жизни увеличивалась по мере развития науки и медицины. Сейчас в России люди в среднем живут 72 года, в Японии – более 80 лет, и наблюдается тенденция к росту этих показателей.

Как писали Dni.Ru, американские исследователи в октябре 2016 года определили, что максимальная продолжительность человеческой жизни составляет 100-115 лет. В свою очередь в этом году канадские ученые заявили, что предела человеческого существования нет как такового. По крайней мере, люди его еще не достигли. По словам ученых, "на планете достаточно ресурсов".