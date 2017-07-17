В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов

В столичных аэропортах задержали более 30 рейсов. Причины сбоя пока не известны.

По данным "Яндекс.Расписания", проблемы наблюдаются в Шереметьево (12 рейсов) и Домодедово (21 рейс). Кроме того, в Домодедово четыре рейса отменили, передает РИА ФАН. Внуково и Жуковский работают в штатном режиме.