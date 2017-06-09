В рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2017 в Астане житель Киргизии Владимир Рыжков представит множество уникальных изобретений. В частности, он продемонстрирует новый, более эффективный способ подачи в дома горячей воды.

По словам инженера, для новых открытий ему нужны лишь фантазия, кульман (чертежный инструмент. – Прим. Ред.) и компьютер. При этом для материального воплощения задумок у него в мастерской есть все необходимое – как специальная литература, так и разнообразные инструменты и станки.

Одно из его главных изобретений – система теплоснабжения с использованием трансзвуковых турбинных смесителей. Это устройство уже используется на многих предприятиях, его коэффициент полезного действия составляет 99,5%, передает телеканал "Мир".

"Сюда заходит пар, сюда заходит вода, скорость преодолевает сверхскоростной режим для данной среды, и на выходе мы получаем однородную, уже качественную горячую воду", – объяснил принцип действия своего изобретения Владимир Рыжков. "Это позволяет очень эффективно обеспечивать экономию энергоресурсов на производстве", – пояснил он.

Еще одно изобретение инженера в области теплоснабжения – это цепь солнечных батарей, которую разместили на крыше оздоровительного центра. По его словам, подобная система работает круглый год и в любую погоду. "Комплекс греет 150-200 тонн горячей воды в сутки. И в теплые летние дни этого количества энергии достаточно, чтобы разогреть воду до 70 градусов", – рассказал житель Киргизии.

Есть теория, что спамом личных гороскопов в Twitter занимаются киргизские ученые, они хотят спасти нас от наводнений, катаклизмов. — Иван Глущенко (@i_gluschenko) 21 февраля 2012 г.

Несмотря на множество разработок, Владимир Рыжков так и не стал прославленный революционером в области теплоснабжения. Более того, открытия не сделали его богатым. "Всю свою сознательную жизнь я что-то мастерю, что-то создаю, но это не бизнес, это – хобби. Это жизненный тонус, который мне создает возможность жить и нормальным счастливым человеком быть", – рассказал он.

Всего Владимир Рыжков создал более 20 уникальных изобретений, на каждое из них у него есть патент. Два из них он представит на Всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане.